उदाहरण के लिए, होस्टिंगर के VPS प्लान आपको एक क्लिक में Rails/OpenLiteSpeed के साथ Ubuntu 22.04 64bit सेटअप करने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक पैकेज में एक ब्राउज़र टर्मिनल और AI असिस्टेंट भी शामिल है।

रेल्स वेब होस्टिंग यह सुनिश्चित करती है कि सर्वर रूबी प्रोग्रामिंग भाषा और रेल्स फ्रेमवर्क के साथ संगत हो। इसके अलावा, कई रेल्स होस्टिंग प्रदाता रेल्स प्रोजेक्ट्स के डिप्लॉयमेंट को सरल बनाने के लिए टूल्स और सेवाएं प्रदान करते हैं।

रूबी ऑन रेल्स होस्टिंग, जिसे RoR होस्टिंग भी कहा जाता है, रूबी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया एक लोकप्रिय वेब एप्लिकेशन फ्रेमवर्क है। इसे डेवलपर्स को वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे सामान्य दोहराव वाले कार्यों को सरल बनाया जा सके।

रूबी ऑन रेल्स का उपयोग करके वेबसाइट को होस्ट कैसे किया जाता है?