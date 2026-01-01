New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

Rails VPS होस्टिंग

पर 71% तक की छूट

पूर्ण परियोजना नियंत्रण के लिए फुल-स्टैक फ्रेमवर्क

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
रूबी ऑन रेल्स होस्टिंग

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

त्वरित शुरुआत, तीव्र विकास

चाहे डायनामिक ऐप्स बनाना हो, डेटा-संचालित ई-कॉमर्स स्टोर बनाना हो या इंटरैक्टिव मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाना हो, रूबी ऑन रेल्स यह सब कुछ कर सकता है और वह भी तेजी से।

Hostinger के साथ, Ubuntu पर Rails फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना सिर्फ एक क्लिक का काम है। आज ही अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे वर्चुअल सर्वरों की शक्ति और Rails के तीव्र विकास का लाभ उठाएं।
रेल्स के साथ उबंटू

आपकी वृद्धि के लिए प्रदर्शन-उन्मुख होस्टिंग

हमारे सुव्यवस्थित सर्वर और वीपीएस कंट्रोल पैनल आपको सभी प्रकार के वेब ऐप्स और प्लेटफॉर्म बनाने, बनाए रखने और उनका विस्तार करने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं।

तेज़ प्रदर्शन प्रदान करें

हमारे फाइबर-कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत नेटवर्क स्पीड के मामले में आप अपने प्रतिस्पर्धियों से कहीं आगे निकल जाएंगे।

उच्च प्रदर्शन

जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, वैसे-वैसे इसका विस्तार करें।

जब भी आपको अधिक स्टोरेज स्पेस, सीपीयू पावर और रैम की आवश्यकता हो, तो आप आसानी से अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं ताकि पीक ट्रैफिक के दौरान बढ़े हुए लोड को संभाल सकें।

स्केलेबल संसाधन

काम पर ध्यान दीजिये

डेटा हानि को कभी भी आपके संचालन को बाधित न करने दें - हम अधिकतम डेटा सुरक्षा के लिए स्वचालित साप्ताहिक बैकअप और रीयल-टाइम स्नैपशॉट प्रदान करते हैं।

स्वचालित बैकअप

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

अपने Rails ऐप में अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करें

यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा सेंटरों के साथ, हम आपके लिए सामग्री को तेजी से वितरित करना आसान बनाते हैं।

Image

अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

तुरंत सहायता प्राप्त करें

व्यस्त डेवलपर्स से लेकर सीमित तकनीकी ज्ञान वाले नौसिखियों तक, हमारा एआई असिस्टेंट सभी के लिए वीपीएस प्रबंधन को सरल बनाता है। बस अपने प्रश्न दर्ज करें और कुछ ही सेकंड में सटीक उत्तर प्राप्त करें।

एआई सहायक

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

रेल्स होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Rails होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

Ruby on Rails क्या होस्ट करता है?

रूबी ऑन रेल्स का उपयोग करके वेबसाइट को होस्ट कैसे किया जाता है?

रूबी ऑन रेल्स होस्टिंग सेवा का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर रूबी कैसे इंस्टॉल करूं?

मैं अपने प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के लिए सही रूबी ऑन रेल्स होस्टिंग प्लान कैसे चुनूं?

मुझे किस स्तर की तकनीकी सहायता मिलेगी?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।