L'hébergement Ruby on Rails, également appelé hébergement RoR, est un framework d'applications web populaire écrit en Ruby. Il est conçu pour aider les développeurs à créer des sites web et des applications web en simplifiant les tâches répétitives courantes. L'hébergement web Rails garantit la compatibilité du serveur avec le langage de programmation Ruby et le framework Rails. De plus, de nombreux fournisseurs d'hébergement Rails proposent des outils et des services pour simplifier le déploiement des projets Rails. Par exemple, les offres VPS de Hostinger permettent de configurer Ubuntu 22.04 64 bits avec Rails/OpenLiteSpeed en un clic. Chaque offre inclut également un terminal web et un assistant IA.

Ensuite, ouvrez votre navigateur et entrez l’adresse IP de votre serveur. Si tout se passe bien, vous devriez voir la page par défaut Yay ! Vous êtes sur Rails ! . Après cela, vous pouvez modifier votre projet Rails ici : /usr/local/lsws/Example/html/demo

Après cela, localisez notre terminal de navigateur à partir de la page VPS → Aperçu général . Connectez-vous à votre machine virtuelle, puis utilisez la ligne de commande pour connecter un nom de domaine à votre VPS et installez un certificat SSL Let’s Encrypt.

Les solutions d'hébergement Rails offrent un environnement de serveur privé virtuel optimisé pour le framework Ruby, garantissant ainsi des performances et une stabilité accrues. Elles proposent également divers outils pour le déploiement d'applications Rails, simplifiant la configuration manuelle. De plus, vous n'avez pas à vous soucier de la maintenance matérielle, car l'hébergeur surveille en permanence ses serveurs physiques afin d'assurer une disponibilité maximale et des temps de chargement rapides.

Ensuite, connectez-vous à votre serveur virtuel à l'aide d'un client SSH comme PuTTY . Trouvez votre adresse IP et vos identifiants de connexion SSH en accédant à Tableau de bord VPS → Vue d'ensemble → Accès SSH .

Comment choisir le plan d'hébergement Ruby on Rails adapté aux besoins de mon projet ?