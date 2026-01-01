Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Hébergement VPS Rails

Framework complet pour un contrôle total du projet

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement Ruby on Rails

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Démarrage rapide, développement rapide

Qu'il s'agisse de créer des applications dynamiques, des boutiques de commerce électronique basées sur les données ou des plateformes de messagerie interactive, Ruby on Rails fait tout cela et le fait rapidement.

Avec Hostinger, installer le framework Rails sur Ubuntu se fait en un seul clic. Profitez dès aujourd'hui de la puissance de nos serveurs virtuels et de la rapidité de développement de Rails pour vos projets.
Ubuntu avec Rails

Un hébergement performant pour votre croissance

Nos serveurs bien entretenus et notre panneau de contrôle VPS vous offrent l'environnement idéal pour créer, maintenir et faire évoluer tous types d'applications et de plateformes web.

Fournir des performances rapides

Surpassez largement vos concurrents en matière de vitesse réseau grâce à notre infrastructure connectée en fibre optique.

Haute performance

Évoluez au fur et à mesure de votre croissance

Passez facilement à un forfait supérieur chaque fois que vous avez besoin de plus d'espace de stockage, de puissance de processeur et de mémoire vive pour gérer les pics de trafic.

Ressources évolutives

Restez sur la bonne voie

Ne laissez jamais une perte de données perturber vos opérations – nous proposons des sauvegardes hebdomadaires automatiques et un instantané en temps réel pour une sécurité maximale des données.

Sauvegardes automatiques

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Attirez plus d'utilisateurs vers votre application Rails

Grâce à nos centres de données situés en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous vous facilitons la diffusion de contenu plus rapide.

Image

Écrivez votre propre histoire à succès

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Obtenez une aide immédiate

Que vous soyez un développeur chevronné ou un débutant aux connaissances techniques limitées, notre assistant IA simplifie la gestion de votre VPS. Posez vos questions et obtenez des réponses précises en quelques secondes.

Assistant IA

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

FAQ sur l'hébergement Rails

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Rails.

Qu'est-ce que l'hébergement Ruby on Rails ?

Comment héberger un site web avec Ruby on Rails ?

Quels sont les avantages d'utiliser un service d'hébergement spécialisé Ruby on Rails ?

Comment installer Ruby sur mon système d'exploitation ?

Comment choisir le plan d'hébergement Ruby on Rails adapté aux besoins de mon projet ?

Quel niveau d'assistance technique vais-je recevoir ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

