O dropshipping permite vender produtos online sem ter estoque. Quando alguém faz um pedido na sua loja, ele é enviado automaticamente para um fornecedor terceirizado, que envia o produto diretamente para o seu cliente.

A impressão sob demanda é uma forma de dropshipping, pois não exige que o vendedor tenha estoque – o fornecedor cuida do frete e da logística.

A impressão sob demanda é perfeita para quem quer vender produtos personalizados e construir uma marca única. Não precisa se preocupar com estoque ou custos iniciais. É ideal para influenciadores, artistas e empresas que desejam vender produtos personalizados ou produtos online.