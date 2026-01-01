এক ক্লিকেই ExcaliDash ডিপ্লয় করুন।
আপনার এক্সক্যালিড্র ড্রইংগুলি সংগঠিত, পরিচালনা এবং সেগুলিতে সহযোগিতা করার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড, যেখানে সংস্করণ ইতিহাস এবং সুরক্ষিত লিঙ্ক শেয়ারিং এর সুবিধা রয়েছে।
ExcaliDash-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ExcaliDash দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
এক্সক্যালিপ্যাশ হল এক্সক্যালিপ্র-এর জন্য একটি স্ব-হোস্টেড ম্যানেজমেন্ট লেয়ার যা বিক্ষিপ্ত অঙ্কনগুলির একটি সংগ্রহকে একটি সুসংগঠিত, অনুসন্ধানযোগ্য কর্মক্ষেত্রে পরিণত করে। পৃথক .excalidraw ফাইলগুলি নিয়ে কাজ করার পরিবর্তে, আপনি একটি কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ড পান যেখানে স্কেচগুলি সংগ্রহে থাকে, প্রতিটি পরিবর্তন সংস্করণ ইতিহাসে সংরক্ষিত হয় এবং ডায়াগ্রামগুলি স্কোপড লিঙ্কের মাধ্যমে শেয়ার করা যায়। এটি একটি হালকা ব্যাকএন্ড সহ সম্পূর্ণ এক্সক্যালিপ্র এডিটরকে একত্রিত করে, তাই অঙ্কন, সংরক্ষণ এবং সংগঠিত করা সবই একটি ব্যক্তিগত ইনস্ট্যান্সে ঘটে।
আপনার নিজের VPS-এ এক্সক্যালিপ্যাশ চালানো প্রতিটি ডায়াগ্রাম, আর্কিটেকচার স্কেচ এবং ব্রেনস্টর্মিং বোর্ডকে সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে। এখানে কোনো প্রতি-সিট ফি নেই এবং আপনার ডেটাতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস নেই, যখন ঐচ্ছিক বহু-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট এবং OIDC সিঙ্গেল সাইন-অন দলগুলিকে আপনার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে নিরাপদে সহযোগিতা করতে দেয়।
ExcaliDash-এর মূল ফিচারগুলো
কেন্দ্রীভূত অঙ্কন ড্যাশবোর্ড
আপনার সমস্ত এক্সক্যালিড্র স্কেচগুলিকে থাম্বনেইল এবং সার্চ সহ সংগ্রহে সংগঠিত করুন, যাতে ডায়াগ্রামগুলি এলোমেলো ফাইলগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পরিবর্তে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।
ভার্সন ইতিহাস
প্রতিটি সম্পাদনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ন্যাপশট করা হয়, যা আপনাকে পূর্ববর্তী অবস্থা পর্যালোচনা করতে এবং ভুল হলে যেকোনো ড্রইংয়ের পূর্ববর্তী সংস্করণ পুনরুদ্ধার করতে দেয়।
সীমিত পরিসরের লিঙ্ক শেয়ারিং
অ্যাক্সেস-নিয়ন্ত্রিত লিঙ্কের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অঙ্কনগুলি শেয়ার করুন, যার ফলে সহযোগী বা স্টেকহোল্ডাররা আপনার পুরো ওয়ার্কস্পেস প্রকাশ না করেই দেখার বা সম্পাদনার অ্যাক্সেস পাবেন।
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
ওয়েবসকেটসের মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তি একই ক্যানভাসে একসাথে কাজ করতে পারে, যা দূরবর্তী দলগুলির জন্য লাইভ ব্রেনস্টর্মিং এবং ডিজাইন সেশনগুলিকে মসৃণ করে তোলে।
নমনীয় প্রমাণীকরণ
একক-ব্যবহারকারী মোডে চালান অথবা OIDC একক সাইন-অন সহ বহু-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট সক্ষম করুন, যা ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং বৃহত্তর দল উভয়ের জন্যই উপযুক্ত।
কেন Hostinger-এ ExcaliDash রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।