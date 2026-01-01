এক ক্লিকে Decidim স্থাপন করুন।
নাগরিক পরামর্শ, অংশগ্রহণমূলক বাজেট এবং সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি মুক্ত-উৎস অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্ল্যাটফর্ম।
Decidim-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Decidim দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডিসিডিম হল অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের কাঠামো যা মূলত বার্সেলোনা শহরের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং এখন ত্রিশটিরও বেশি দেশে জাতীয় সরকার, আঞ্চলিক পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং নাগরিক সংস্থাগুলি অনলাইন গণভোট, অংশগ্রহণমূলক বাজেট, নাগরিক সমাবেশ এবং নীতি সহ-সৃষ্টি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে ব্যবহার করে।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ ডিসিডিম স্ব-হোস্ট করা নাগরিক ডেটা, ভোটের রেকর্ড এবং আলোচনার ইতিহাস আপনার সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অধীনে রাখে — কখনও তৃতীয় পক্ষের SaaS-এ নয় — যখন আপনাকে AGPL-3.0 এর অধীনে সম্পূর্ণ রুবি অন রেলস কোডবেস দেয় অন্যান্য ডিসিডিম ইনস্ট্যান্সের সাথে প্রসারিত, নিরীক্ষা এবং ফেডারেশন করার জন্য।
Decidim-এর মূল ফিচারগুলো
অংশগ্রহণমূলক বাজেট
বহু-পর্যায়ের বাজেট পরামর্শ পরিচালনা করুন যেখানে নাগরিকরা প্রস্তাব করে, সমর্থন করে এবং ভোট দেয় কীভাবে সরকারি তহবিল বরাদ্দ করা হয় তার উপর, অন্তর্নির্মিত ভোটিং নিয়মাবলী এবং ফলাফল প্রকাশ সহ।
নাগরিক সমাবেশ
প্রস্তাবনা, বিতর্ক, সভা এবং জবাবদিহিতা ট্র্যাকিং সহ বিচার-বিবেচনামূলক প্রক্রিয়াগুলি সংগঠিত করুন যাতে প্রতিটি নাগরিকের অবদান ধারণা থেকে ফলাফল পর্যন্ত অনুসরণযোগ্য হয়।
নকশাগতভাবে বহু-টেন্যান্ট
একাধিক স্বাধীন অংশগ্রহণ স্থান — শহর, বিভাগ, বা সংস্থা — একটি একক Decidim ইনস্ট্যান্সে বিচ্ছিন্ন বিষয়বস্তু এবং অ্যাডমিন সহ হোস্ট করুন।
নিরীক্ষণযোগ্য সিদ্ধান্ত
প্রতিটি প্রস্তাব, ভোট এবং সংশোধনী একটি স্বচ্ছ টাইমলাইনে রেকর্ড করা হয় যা নাগরিক, সাংবাদিক এবং তদারকি সংস্থাগুলি যেকোনো সময় পরিদর্শন করতে পারে।
উন্মুক্ত মান একীকরণ
SAML এবং OAuth একক সাইন-অন, REST এবং GraphQL API, এবং ActivityPub সমর্থন Decidim-কে বিদ্যমান নাগরিক নাগরিক পরিচয় সিস্টেমগুলির সাথে এবং বৃহত্তর ফেডিভার্সের সাথে যুক্ত হতে দেয়।
৬০+ ভাষায় স্থানীয়করণ করা হয়েছে
বিশ্বব্যাপী সরকার এবং তৃণমূল সংস্থাগুলির ব্যবহারের জন্য অনূদিত জাহাজ, প্রতিটি অংশগ্রহণমূলক স্থানের মধ্যে বিষয়বস্তু অনুবাদের জন্য অন্তর্নির্মিত সরঞ্জাম সহ।
কেন Hostinger-এ Decidim রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।