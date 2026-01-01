Nein, es gibt keine versteckten Gebühren. Unabhängig davon, ob Sie sich für eines unserer Black Friday- oder Cyber ​​Monday-Webhosting-Angebote entscheiden oder unser Webhosting zum Standardpreis erwerben: Sie zahlen nur für die Pläne und Add-ons, die Sie bei der Anmeldung auswählen. Außerdem erhalten Sie jeden Monat eine Rechnung, in der alle Leistungen aufgeführt sind, die Ihnen in Rechnung gestellt werden.