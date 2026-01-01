Die besten Domainregistrierungs-Angebote 2025

Entdecken, kaufen und registrieren Sie Ihre einzigartige Domain mit unserer Domain-Suche oder unserem KI-Domainnamengenerator

.com
16,99  €9,99  €
.online
31,99  €0,99  €
.shop
30,99  €0,99  €
.pro
25,99  €2,99  €
.net
15,99  €13,99  €
.blog
26,99  €1,99  €
Kostenloser WHOIS-Datenschutz ist bei jeder berechtigten Domain-Registrierung enthalten.

Sie haben bereits eine Domain?

Übertragen Sie sie

Beliebteste Domainendung auswählen

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

16,99  €41 % SPAREN
9,99  € /Jahr
.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

22,99  €91 % SPAREN
1,99  € /Jahr
.shop

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .shop tätig sind.

30,99  €97 % SPAREN
0,99  € /Jahr
.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

59,99  €53 % SPAREN
27,99  € /Jahr
.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

13,99  €93 % SPAREN
0,99  € /Jahr
.info

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie in der .info tätig sind.

25,99  €88 % SPAREN
2,99  € /Jahr
.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

25,99  €88 % SPAREN
2,99  € /Jahr
.online

Eine großartige Alternative zu .com.

31,99  €97 % SPAREN
0,99  € /Jahr
.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

16,99  €41 % SPAREN
9,99  € /Jahr
.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

22,99  €91 % SPAREN
1,99  € /Jahr
.shop

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .shop tätig sind.

30,99  €97 % SPAREN
0,99  € /Jahr
.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

59,99  €53 % SPAREN
27,99  € /Jahr
.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

13,99  €93 % SPAREN
0,99  € /Jahr
.info

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie in der .info tätig sind.

25,99  €88 % SPAREN
2,99  € /Jahr
.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

25,99  €88 % SPAREN
2,99  € /Jahr
.online

Eine großartige Alternative zu .com.

31,99  €97 % SPAREN
0,99  € /Jahr

Begrenzte Black Friday und Cyber Monday Domain-Angebote

Sichern Sie sich Ihre Domain mit Hostingers günstiger Registrierung.
Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Marke online zu sichern.
Begrenzte Black Friday und Cyber Monday Domain-Angebote

Entdecken Sie weitere Black Friday-Angebote von Hostinger

Webhosting-Angebote

VPS-Angebote

Website-Baukasten-Angebote

Häufig gestellte Fragen zu unseren Black Friday-Domain-Angeboten (FAQ)

Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Domain-Angeboten für Black Friday & Cyber Monday.

Wie kann ich eine Domain registrieren und die Black Friday Domain-Angebote nutzen?

Wie lange sind die Domain-Angebote zum Black Friday und Cyber Monday verfügbar?

Was ist Hostinger Business E-Mail?

Kann ich meine bestehenden E-Mails zum E-Mail-Hosting-Dienst von Hostinger übertragen?

Gibt es noch weitere Gebühren bei Hostinger?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.