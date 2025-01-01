Non perderti le offerte del Black Friday

Le migliori offerte sui domini per il Black Friday 2025

Scegli un dominio con estensione .ai, .io, .net o .org per 2 anni o più e ricevi 1 anno di email gratuita

.it
15,99  €15,99  €
.com
16,99  €2,99  €
.shop
32,99  €0,99  €
.pro
26,99  €2,99  €
.net
16,99  €11,99  €
.xyz
13,99  €1,99  €
*1° anno con iscrizione di 2 o più anni
La protezione gratuita della privacy WHOIS è inclusa in ogni registrazione di dominio idonea.

Hai già un dominio?

Trasferiscilo

Scegli tra le estensioni di dominio più popolari

.it

Mostra ai tuoi clienti che fai affari nel .it

15,99  €0% DI RISPARMIO
15,99  € /anno
.com

Crea fiducia con questo dominio più noto

16,99  €82% DI RISPARMIO
2,99  € /anno
.shop

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .shop

32,99  €97% DI RISPARMIO
0,99  € /anno
.io

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .io

63,99  €53% DI RISPARMIO
29,99  € /anno
.icu

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .icu

14,99  €93% DI RISPARMIO
0,99  € /anno
.xyz

Dominio unico e di tendenza per il tuo business di successo

13,99  €86% DI RISPARMIO
1,99  € /anno
.pro

Mostra le tue abilità attraverso un dominio .pro

26,99  €89% DI RISPARMIO
2,99  € /anno
.cloud

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .cloud

24,99  €92% DI RISPARMIO
1,99  € /anno

Offerte limitate sui domini per il Black Friday e il Cyber Monday

Richiedi il tuo dominio questo Black Friday con le convenienti registrazioni di Hostinger e ricevi in regalo un anno di email business gratuito.
Adesso è il momento perfetto per proteggere il tuo brand online.
Offerte limitate sui domini per il Black Friday e il Cyber Monday

Scopri altre offerte del Black Friday di Hostinger

Offerte sul web hosting

Offerte sul VPS

Offerte sul website builder

FAQ sulle offerte sui domini del Black Friday

Trova le risposte alle domande più frequenti sulle nostre offerte sui domini per il Black Friday e il Cyber Monday.

Come posso registrare un dominio e usufruire delle offerte del Black Friday?

Per quanto tempo saranno disponibili le offerte sui domini del Black Friday e del Cyber Monday?

Che cos'è l'email business di Hostinger?

Posso migrare le mie email esistenti al servizio di hosting email di Hostinger?

Ci sono costi aggiuntivi su Hostinger?