No te pierdas las ofertas de Black Friday

Las mejores ofertas de dominios del Black Friday 2025

Elige un dominio con .ai, .io, .net o .org por 2 años o más y obtén 1 año de email gratis

.com
CO$  58.900CO$  24.900
.online
CO$  146.900CO$  12.900
.net
CO$  75.900CO$  53.900
.shop
CO$  146.900CO$  4.900
.pro
CO$  121.900CO$  12.900
.xyz
CO$  58.900CO$  8.900
*1er año, con un registro de 2 años o más
Protección de privacidad WHOIS gratis incluida con cada registro de dominio elegible.

¿Ya tienes un dominio?

Transferirlo

Elige entre los dominios más populares

.com

Inspira confianza con este dominio reconocido.

CO$  58.900AHORRA 58%
CO$  24.900 /año
.online

Es una gran alternativa a .com: genérico y universal.

CO$  146.900AHORRA 91%
CO$  12.900 /año
.net

Muestra tu experiencia con un dominio .net

CO$  75.900AHORRA 29%
CO$  53.900 /año
.io

Crea una conexión con la industria tecnológica.

CO$  284.900AHORRA 53%
CO$  133.900 /año
.icu

Que el mundo sepa que haces negocios en .icu

CO$  66.900AHORRA 93%
CO$  4.900 /año
.xyz

Un dominio único y popular para tu negocio de éxito.

CO$  58.900AHORRA 85%
CO$  8.900 /año
.pro

Muestra tu destreza por medio de un dominio .pro

CO$  121.900AHORRA 89%
CO$  12.900 /año
.cloud

Elige .cloud si tu negocio está en la nube.

CO$  108.900AHORRA 92%
CO$  8.900 /año

Cyber Ofertas y descuentos de Black Friday en dominios, solo por tiempo limitado

Este Black Friday, registra tu dominio a un precio increíble y llévate 1 año de email profesional gratis.
Este es el momento ideal para posicionar tu marca en internet.
Cyber Ofertas y descuentos de Black Friday en dominios, solo por tiempo limitado

Explora más ofertas de Black Friday de Hostinger

Descuentos en hosting web

Descuentos en VPS

Descuentos en el Creador de páginas web

Preguntas frecuentes: oferta de Black Friday en dominios

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre nuestras Cyber Ofertas y descuentos de Black Friday en dominios.

¿Cómo puedo registrar un dominio y conseguir las ofertas Black Friday en dominios?

¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones de Black Friday y Cyber Ofertas?

¿Qué es el email profesional de Hostinger?

¿Puedo migrar mis emails existentes al servicio de email de Hostinger?

¿Hay costos extra en Hostinger?