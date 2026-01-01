Decidim mit einem Klick installieren.
Open-Source-Plattform für partizipative Demokratie für Bürgerbeteiligungen, partizipative Budgetierung und kollaborative Entscheidungsfindung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Decidim erstellen können
Decidim ist das Framework für partizipative Demokratie, das ursprünglich für die Stadt Barcelona entwickelt wurde und heute von nationalen Regierungen, Regionalräten, Universitäten und zivilgesellschaftlichen Organisationen in über dreißig Ländern genutzt wird, um Online-Referenden, partizipative Budgets, Bürgerversammlungen und Prozesse zur gemeinsamen Politikgestaltung durchzuführen.
Das Selbst-Hosting von Decidim auf Ihrem eigenen VPS hält Bürgerdaten, Abstimmungsprotokolle und Diskussionsverläufe unter Ihrer vollständigen Souveränität — niemals auf einem Drittanbieter-SaaS — während es Ihnen den vollständigen Ruby on Rails-Quellcode unter AGPL-3.0 zur Verfügung stellt, um ihn zu erweitern, zu prüfen und mit anderen Decidim-Instanzen zu föderieren.
Wichtige Funktionen von Decidim
Bürgerhaushalt
Führen Sie mehrstufige Haushaltskonsultationen durch, bei denen Bürger vorschlagen, unterstützen und abstimmen, wie öffentliche Gelder zugewiesen werden, mit integrierten Abstimmungsregeln und Ergebnisveröffentlichung.
Bürgerversammlungen
Organisieren Sie beratende Prozesse mit Vorschlägen, Debatten, Besprechungen und der Nachverfolgung der Rechenschaftspflicht, damit jeder Bürgerbeitrag von der Idee bis zum Ergebnis nachvollziehbar ist.
Mandantenfähig von Haus aus
Hosten Sie mehrere unabhängige Beteiligungsräume – Städte, Abteilungen oder Organisationen – auf einer einzigen Decidim-Instanz mit isolierten Inhalten und Administratoren.
Prüfbare Entscheidungen
Jeder Vorschlag, jede Abstimmung und jede Änderung wird in einer transparenten Zeitleiste erfasst, die Bürger, Journalisten und Aufsichtsbehörden jederzeit einsehen können.
Integration offener Standards
SAML- und OAuth-basiertes Single Sign-On, REST- und GraphQL-APIs sowie die ActivityPub-Unterstützung ermöglichen es Decidim, sich in bestehende bürgerliche Identitätssysteme und das breitere Fediverse zu integrieren.
Lokalisiert in über 60 Sprachen
Wird weltweit für die Nutzung durch Regierungen und Basisorganisationen übersetzt, mit integrierten Tools zur Übersetzung von Inhalten innerhalb jedes Beteiligungsbereichs.
Warum Sie Decidim auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.