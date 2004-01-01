Beğendiğiniz web sitesi tasarımını seçmeniz yeterli – düzenlemeye başlamadan önce önizlemesini görebilirsiniz.

Hostinger iki tür web sitesi şablonu sunar: Hostinger Web Sitesi Oluşturucu ve Horizons şablonları. Her ikisi de mobil uyumlu, SEO'ya hazır ve özelleştirmesi ve yayınlaması kolaydır. Aradaki fark, bunları nasıl düzenlediğinizdedir.

Hostinger Web Sitesi Oluşturucu şablonları, yazı tiplerini değiştirmenize, renkleri ayarlamanıza ve resimleri ve metni manuel olarak güncellemenize olanak tanıyan geleneksel bir sürükle ve bırak düzenleyici kullanır. İşleri hızlandırmaya yardımcı olmak için AI Writer gibi yapay zeka araçları da mevcuttur.

Horizons şablonları, vibe kodlama yaklaşımını izler. Metinleri ve görselleri doğrudan güncelleyebilir, yazı tiplerini veya renk şemalarını yapay zeka ajanına değişiklikleri açıklayarak ayarlayabilirsiniz; ajan bu değişiklikleri sizin için uygulayacaktır.

Her iki yaklaşım da yeni başlayanlar için uygundur ve değişiklikleri hızlı bir şekilde uygulamayı kolaylaştırır; bu nedenle size en uygun şablonu seçmeniz yeterlidir.

Web sitenizin görünümünden memnun kaldığınızda, Yayınla'ya tıklayın ve siteniz hemen yayına girecektir.