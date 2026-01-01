Gjør merkevaren din uforglemmelig med et domene .fun

kr429,99/årkr10,99/1. år
Spar 97%
For første året
.fun
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Om .fun domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .fun

Hva er et .fun-domene?

Domenet .fun er et generisk toppnivådomen (TLD) designet for underholdning, hobbyer og lekne prosjekter. Det er åpent for alle og brukes ofte til spill, arrangementer, humorsider og kreative fellesskap.

Hvem er et .fun-domene for?

Et .fun-domene passer for underholdningsblogger, spillfellesskap, arrangører av arrangementer, festtjenester og humorskapere som ønsker å vise frem lekent innhold, bygge minneverdige merkevarer og signalisere muntre opplevelser.

Hvorfor velge et .fun-domene?

Et .fun-domene signaliserer tydelig underholdende innhold, hjelper besøkende med å forstå nettstedet ditt med et raskt blikk og gjør navnet ditt mer minneverdig. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringskanalene dine.

Domeneinformasjon for .fun

Toppnivådomene
.fun
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
Premium domenebeskyttelse
Tillegg
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08

Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?

Ingen teknisk kunnskap kreves
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Tips

Hvordan få det beste domenenavnet

1. Ta med merkenavnet ditt

Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
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Ofte stilte spørsmål om .fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs kr 10,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 429,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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