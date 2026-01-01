Gjør merkevaren din uforglemmelig med et domene .fun
kr429,99/årkr10,99/1. årFor første året
Spar 97%
Få et gratis domene .fun med premium webhotell i 12 måneder.
Om .fun domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .fun
Hva er et .fun-domene?
Domenet .fun er et generisk toppnivådomen (TLD) designet for underholdning, hobbyer og lekne prosjekter. Det er åpent for alle og brukes ofte til spill, arrangementer, humorsider og kreative fellesskap.
Hvem er et .fun-domene for?
Et .fun-domene passer for underholdningsblogger, spillfellesskap, arrangører av arrangementer, festtjenester og humorskapere som ønsker å vise frem lekent innhold, bygge minneverdige merkevarer og signalisere muntre opplevelser.
Hvorfor velge et .fun-domene?
Et .fun-domene signaliserer tydelig underholdende innhold, hjelper besøkende med å forstå nettstedet ditt med et raskt blikk og gjør navnet ditt mer minneverdig. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringskanalene dine.
Domeneinformasjon for .fun
Toppnivådomene
.fun
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
Premium domenebeskyttelse
Tillegg
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
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Gratis personvernbeskyttelse for domener
Gratis kommer snart-side eller lenke i bio-nettstedet
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Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
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Ofte stilte spørsmål om .fun
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs kr 10,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 429,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.