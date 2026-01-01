Gi stemmen din et hjem med et domene .blog
kr330,99/årkr21,99/1. årFor første året
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Om .blog domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .blog
Hva er et .blog-domene?
Domenet .blog er et generisk toppnivådomen laget for blogger og personlig eller profesjonell publisering. Det er åpent for alle og brukes mye av forfattere, merkevarer og innholdsfokuserte nettsteder.
Hvem er et .blog-domene for?
Et .blog-domene passer for skribenter, innholdsskapere, markedsførere og medieteam som ønsker et tydelig hjem for artikler og tankelederskap. Det passer for personlige blogger, nyhetssentre for bedrifter og nisjepubliseringsprosjekter.
Hvorfor velge et .blog-domene?
Et .blog-domene signaliserer tydelig innholdsfokuserte nettsteder, og hjelper besøkende med å forstå nettstedet ditt umiddelbart og huske det enkelt. Det gir et konsistent og profesjonelt valg for innlegg, e-postadresser og langsiktig merkevarevekst.
Domeneinformasjon for .blog
Toppnivådomene
.blog
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
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Gratis personvernbeskyttelse for domener
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Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
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Ofte stilte spørsmål om .blog
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs kr 21,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 330,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.