Gi stemmen din et hjem med et domene .blog

kr330,99/årkr21,99/1. år
Spar 93%
For første året
.blog
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Om .blog domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .blog

Hva er et .blog-domene?

Domenet .blog er et generisk toppnivådomen laget for blogger og personlig eller profesjonell publisering. Det er åpent for alle og brukes mye av forfattere, merkevarer og innholdsfokuserte nettsteder.

Hvem er et .blog-domene for?

Et .blog-domene passer for skribenter, innholdsskapere, markedsførere og medieteam som ønsker et tydelig hjem for artikler og tankelederskap. Det passer for personlige blogger, nyhetssentre for bedrifter og nisjepubliseringsprosjekter.

Hvorfor velge et .blog-domene?

Et .blog-domene signaliserer tydelig innholdsfokuserte nettsteder, og hjelper besøkende med å forstå nettstedet ditt umiddelbart og huske det enkelt. Det gir et konsistent og profesjonelt valg for innlegg, e-postadresser og langsiktig merkevarevekst.

Domeneinformasjon for .blog

Toppnivådomene
.blog
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
ICANN-avgift
kr 2,08

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Hvordan få det beste domenenavnet

1. Ta med merkenavnet ditt

Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
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Ofte stilte spørsmål om .blog

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs kr 21,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 330,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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