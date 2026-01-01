Lanser appen din med et domene .app
kr220,99/årkr110,99/1. årFor første året
Spar 50%
Om .app domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .app
Hva er et .app-domene?
.app er et sikkert generisk toppnivådomene designet for apper, utviklere og teknologiprosjekter. Det håndhever HTTPS som standard, noe som gjør det ideelt for nettsteder for programvare, mobil og webapper.
Hvem er et .app-domene for?
Et .app-domene er ideelt for apputviklere, programvareoppstartsbedrifter, SaaS-produkter og mobilspillstudioer som ønsker et sikkert og gjenkjennelig sted for nedlastinger, oppdateringer og produktsider på tvers av plattformer.
Hvorfor velge et .app-domene?
Et .app-domene signaliserer tydelig et fokus på programvare eller mobil, og hjelper brukere med å gjenkjenne og stole på nettstedet ditt. Det støtter sikre, minneverdige nettadresser og konsistent merkevarebygging på tvers av nettsteder, e-postadresser og markedsføringsressurser.
Domeneinformasjon for .app
Toppnivådomene
.app
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
Ekspertsupport 24/7
Gratis personvernbeskyttelse for domener
Gratis kommer snart-side eller lenke i bio-nettstedet
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Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
5. Handle raskt
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Ofte stilte spørsmål om .app
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs kr 110,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 220,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.