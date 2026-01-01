قم بتثبيت Cognee بنقرة واحدة.
محرك ذاكرة ذكاء اصطناعي مُستضاف ذاتيًا يحوّل بياناتك إلى رسم بياني معرفي قابل للاستعلام للوكلاء.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cognee
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cognee
Cognee هو محرك ذاكرة ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يستبدل مسارات RAG الهشة بطبقة دلالية حقيقية. يستوعب المستندات والمحادثات والصور والصوت وسجلات قواعد البيانات، ويستخدم نموذج اللغة المختار لاستخراج الكيانات والعلاقات، ويخزنها كرسم بياني معرفي متصل إلى جانب تضمينات متجهة، بحيث يجيب الوكلاء على الأسئلة من حقائق مترابطة بدلاً من أجزاء نصية معزولة.
تتولى عملية استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة عملية الاستيعاب، وتُعيد عملية البحث نتائج مُدركة للرسوم البيانية يمكن لتطبيقاتك وأطر عمل الوكلاء استخدامها مباشرةً. يضمن تشغيل Cognee على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمستندات الخاصة والتضمينات والرسوم البيانية الناتجة على بنية تحتية تتحكم بها، مع تخزين PostgreSQL للبيانات الوصفية العلائقية ووحدات التخزين الدائمة لتخزين المتجهات والرسوم البيانية.
الميزات الرئيسية لـ Cognee
ذاكرة الرسم البياني المعرفي
يستخرج Cognee الكيانات والعلاقات من بياناتك ويخزنها كرسم بياني قابل للاستعلام بدلاً من أجزاء نصية مسطحة.
تناول أي مصدر
حمّل المستندات والمحادثات والصور والملفات الصوتية وسجلات قواعد البيانات من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة، ودع Cognee يقوم بتنظيمها في الذاكرة.
البحث المُدرك للرسوم البيانية
استفسر باللغة الطبيعية واحصل على إجابات تستند إلى حقائق مترابطة، مما يقلل بشكل ملحوظ من الهلوسات في ردود الوكلاء.
أحضر LLM الخاص بك
يمكنك توجيه Cognee إلى OpenAI أو Anthropic أو Gemini أو Mistral أو Groq أو نقطة نهاية Ollama محلية عن طريق تغيير إعداد نموذج واحد.
واجهة برمجة تطبيقات REST للوكلاء
يتم عرض الذاكرة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، بحيث يمكن لتطبيقاتك وأطر عمل الوكلاء قراءتها وكتابتها عبر HTTPS.
خاص بشكل افتراضي
تبقى ملفاتك، والتضمينات، والرسوم البيانية في وحدات تخزين Docker على خادمك الافتراضي الخاص بدلاً من خدمة ذاكرة تابعة لجهة خارجية.
لماذا تشغّل Cognee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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