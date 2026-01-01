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Hostinger Agent ha capito rapidamente la mia preoccupazione e ha fornito una guida chiara e passo-passo che ha risolto il mio problema senza alcuna confusione.
Hostinger Agent, il loro supporto AI, è superbo. In realtà preferisco parlare con una persona perché non mi sento affrettato.
Il loro assistente di IA Hostinger Agent è MOLTO utile. Piuttosto che rimandarmi a infiniti documenti di aiuto, in realtà fa le cose nel mio account. È come avere un amministratore di sistema junior reperibile.
Domande frequenti su Hostinger Agent
Cos'è Hostinger Agent?
Kodee è l'agente di supporto AI di Hostinger: progettato per gestire i tuoi siti web e servizi tramite una semplice chat. Esegue oltre 500 azioni a livello amministrativo, dalla migrazione di siti web e la creazione di backup alla gestione dei record DNS e al controllo dello stato del server. Scopri di più su Kodee.
Quali prodotti Hostinger supporta Hostinger Agent?
Hostinger Agent funziona in tutto l'ecosistema Hostinger: hosting web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domini e pagamenti.Qualunque cosa tu stia gestendo, Hostinger Agent è lì per aiutarti.
Hostinger Agent può effettivamente apportare modifiche al mio account o risponde solo alle domande?
Entrambi – ma ciò che distingue Hostinger Agent è che agisce. Piuttosto che indirizzarti a un documento di aiuto, Hostinger Agent connette i domini, aggiorna le impostazioni DNS, installa plugin e altro ancora, direttamente nel tuo account.
Hostinger Agent è disponibile sul cellulare?
Sì, Hostinger Agent è disponibile ovunque tu acceda a Hostinger – anche su dispositivi mobili e persino WhatsApp – quindi l'aiuto istantaneo è sempre a un messaggio di distanza, ovunque tu stia lavorando.
Cosa succede se Hostinger Agent non riesce a risolvere il mio problema?
Hostinger Agent gestisce l'85% delle interazioni di supporto in modo indipendente.Per qualsiasi cosa al di fuori del suo ambito, ti mette in contatto con uno specialista umano in modo da non rimanere mai senza una risoluzione.