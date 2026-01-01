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Hostinger Agent gestisce oltre 45k chat al giorno – gestendo servizi, scrivendo post sul blog e migrando siti web – tutto attraverso una semplice conversazione.
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Perché Hostinger Agent è una svolta

Oltre 500 azioni e il numero continua a crescere

Hostinger Agent esegue oltre 500 azioni a livello di amministratore, tra cui migrazioni di siti web, backup e controlli dello stato del server.
Hostinger Agent gestisce l'85% delle interazioni di supporto in Hostinger, con un punteggio medio di soddisfazione del cliente del 77%.
Hostinger Agent risponde alle domande in soli 9 secondi in media, svolgendo il lavoro di circa 800 specialisti.
Hostinger Agent ci farà risparmiare più di 14 milioni di euro quest'anno, questo ci permette di continuare a offrire servizi di qualità a prezzi tra i più bassi sul mercato.

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Ricevi lo stesso supporto per piani tariffari, configurazione e risoluzione dei problemi, direttamente nell'app che già utilizzi.
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Unisciti a milioni di clienti soddisfatti

Hostinger Agent ha capito rapidamente la mia preoccupazione e ha fornito una guida chiara e passo-passo che ha risolto il mio problema senza alcuna confusione.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, il loro supporto AI, è superbo. In realtà preferisco parlare con una persona perché non mi sento affrettato.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Il loro assistente di IA Hostinger Agent è MOLTO utile. Piuttosto che rimandarmi a infiniti documenti di aiuto, in realtà fa le cose nel mio account. È come avere un amministratore di sistema junior reperibile.

Philip

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Basta dirlo a Hostinger Agent e considerarlo fatto

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Domande frequenti su Hostinger Agent

Trova le risposte alle domande più frequenti sul nostro agente di assistenza clienti AI Hostinger Agent.

Kodee è l'agente di supporto AI di Hostinger: progettato per gestire i tuoi siti web e servizi tramite una semplice chat. Esegue oltre 500 azioni a livello amministrativo, dalla migrazione di siti web e la creazione di backup alla gestione dei record DNS e al controllo dello stato del server. Scopri di più su Kodee.

Hostinger Agent funziona in tutto l'ecosistema Hostinger: hosting web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domini e pagamenti.Qualunque cosa tu stia gestendo, Hostinger Agent è lì per aiutarti.

Entrambi – ma ciò che distingue Hostinger Agent è che agisce. Piuttosto che indirizzarti a un documento di aiuto, Hostinger Agent connette i domini, aggiorna le impostazioni DNS, installa plugin e altro ancora, direttamente nel tuo account.

Sì, Hostinger Agent è disponibile ovunque tu acceda a Hostinger – anche su dispositivi mobili e persino WhatsApp – quindi l'aiuto istantaneo è sempre a un messaggio di distanza, ovunque tu stia lavorando.

Hostinger Agent gestisce l'85% delle interazioni di supporto in modo indipendente.Per qualsiasi cosa al di fuori del suo ambito, ti mette in contatto con uno specialista umano in modo da non rimanere mai senza una risoluzione.

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