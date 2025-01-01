Le dropshipping vous permet de vendre des produits en ligne sans avoir à gérer de stock. Lorsqu'un utilisateur passe une commande dans votre boutique, celle-ci est automatiquement transmise à un fournisseur tiers qui l'expédie directement à votre client.

L'impression à la demande est une forme de dropshipping, car elle ne nécessite pas de stock pour le vendeur : le fournisseur gère l'expédition et la logistique.

L'impression à la demande est idéale pour quiconque souhaite vendre des produits personnalisés et créer une marque unique. Plus besoin de se soucier du stock ni des coûts initiaux. C'est la solution idéale pour les influenceurs, les artistes et les entreprises qui souhaitent vendre des produits dérivés ou des produits personnalisés en ligne.