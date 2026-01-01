Recomendamos ter pelo menos 4 GB de RAM, 32 GB de espaço em disco e 2 núcleos de CPU para executar o Strapi CMS sem problemas. Isso torna nosso plano KVM 2, a partir de R$ 38,99/mês, perfeito para projetos de pequeno a médio porte.

Embora o Strapi também funcione com o plano KVM 1, que inclui 1 núcleo de CPU e custa a partir de R$ 27,99/mês, recomendamos investir para obter melhor qualidade. Se você planeja lançar grandes projetos, como uma grande loja de comércio eletrônico, considere optar por planos de nível superior.