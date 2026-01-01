New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें
Up to 71% off

Strapi VPS hosting

अपने Strapi वातावरण को अपनी इच्छानुसार संशोधित करें

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
स्ट्रैपी हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

अपने CMS को सफलता के लिए तैयार करें

Strapi एक हेडलेस, ओपन-सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें कोई डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड नहीं है, इसलिए आप अपनी पसंद के अनुसार React, Vue या Angular जैसी किसी भी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।

यदि आप हमारे वीपीएस प्लान के साथ स्ट्रैपी को होस्ट करने का निर्णय लेते हैं, तो आपको एक निःशुल्क लाइसेंस, पूर्ण नियंत्रण के लिए सर्वर पर पूर्ण रूट एक्सेस और उन्नत सुरक्षा उपायों का लाभ मिलेगा।
strapi 1

किसी भी Strapi प्रोजेक्ट के लिए VPS होस्टिंग सेवाएं

बेहतरीन प्रदर्शन, स्केलेबल संसाधन, असीमित अनुकूलन विकल्प और मजबूत सुरक्षा उपकरणों का आनंद लें - किसी भी प्रकार की सामग्री और स्ट्रैपी-आधारित प्लेटफॉर्म के लिए यह एक आवश्यक संयोजन है।

शीर्ष गति

आपका Strapi सर्वर AMD EPYC प्रोसेसर, SSD NVMe स्टोरेज और 300 Mb/s की स्पीड पर चलेगा – विशेष रूप से आपके लिए। हम 99.9% अपटाइम की गारंटी भी देते हैं।

स्ट्रैपी 2

तेज़ स्केलेबिलिटी, आसान सेटअप

Strapi को तुरंत डिप्लॉय करें और अपने सर्वर को कस्टमाइज़ करें। क्या आपको अधिक डेडिकेटेड रिसोर्स की आवश्यकता है? कुछ ही क्लिक में आसानी से अपना VPS प्लान अपग्रेड करें।

स्ट्रैपी 3

अधिकतम सुरक्षा

डीडीओएस सुरक्षा, फ़ायरवॉल और मैलवेयर स्कैनर की मदद से दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों से निपटा जा सकता है। नवीनतम मुफ़्त स्वचालित बैकअप का उपयोग करके अपने प्रोजेक्ट को आसानी से पुनर्स्थापित करें।

स्ट्रैपी 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय तैनाती, वैश्विक पहुंच

अपने Strapi प्रोजेक्ट के लिए एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से चुनें। अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक स्थित सर्वर का चयन करें और तेज़ कंटेंट डिलीवरी प्राप्त करें।

Image

एक ऐसी वीपीएस होस्टिंग कंपनी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

कोडी के साथ बेहतर तरीके से काम करें

अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करना और उसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करना अब जटिल नहीं है। बस प्रॉम्प्ट करें, और हमारा वीपीएस एआई असिस्टेंट, कोडी, तुरंत प्रासंगिक उत्तर, कमांड या निर्देश देगा।

स्ट्रैपी 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

Strapi VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Strapi वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

Strapi Hosting क्या है?

मैं अपने वीपीएस पर स्ट्रैपी कैसे इंस्टॉल करूं?

Strapi को कितनी रैम की आवश्यकता होती है?

Strapi, WordPress से किस प्रकार भिन्न है?

Strapi VPS होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।