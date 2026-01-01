Strapi Hosting क्या है?

Strapi एक निःशुल्क कम्युनिटी सेल्फ-होस्टेड प्लान प्रदान करता है, इसलिए Strapi होस्टिंग का अर्थ है उस प्लान को लेना और CMS को अपनी इच्छानुसार होस्ट करना। यदि आप अपने Strapi एप्लिकेशन को हमारी VPS सेवाओं पर होस्ट करना चुनते हैं, तो आपको एक प्री-इंस्टॉल्ड टेम्प्लेट, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल, DDoS सुरक्षा, एक डेडिकेटेड IP और निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप जैसे उन्नत सुरक्षा उपकरण और बहुत कुछ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Strapi को VPS पर होस्ट करने का अर्थ है अपने प्रोजेक्ट पर अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण, क्योंकि आप सर्वर को अपनी इच्छानुसार कॉन्फ़िगर कर सकेंगे।