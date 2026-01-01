Hébergement VPS Strapi

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Strapi.

Strapi propose une offre communautaire gratuite auto-hébergée. L'hébergement Strapi consiste donc à souscrire à cette offre et à héberger le CMS où vous le souhaitez. Si vous choisissez d'héberger votre application Strapi sur nos services VPS, vous bénéficierez d'un modèle préinstallé, d'outils de sécurité avancés tels qu'un pare-feu intégré, une protection DDoS, une adresse IP dédiée, des sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites, et bien plus encore. Surtout, choisir d'héberger Strapi sur un VPS vous offre plus de liberté et de contrôle sur votre projet, car vous pourrez configurer le serveur selon vos besoins.

Strapi propose une offre communautaire gratuite auto-hébergée. L'hébergement Strapi consiste donc à souscrire à cette offre et à héberger le CMS où vous le souhaitez. Si vous choisissez d'héberger votre application Strapi sur nos services VPS, vous bénéficierez d'un modèle préinstallé, d'outils de sécurité avancés tels qu'un pare-feu intégré, une protection DDoS, une adresse IP dédiée, des sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites, et bien plus encore. Surtout, choisir d'héberger Strapi sur un VPS vous offre plus de liberté et de contrôle sur votre projet, car vous pourrez configurer le serveur selon vos besoins.

With Hostinger VPS services, you will simply have to select the Ubuntu 22.04 64bit with Strapi during your onboarding. That’s it – we will install the CMS on your server.

Even though Strapi will still work with the KVM 1 plan which comes with 1 CPU core and starts at 4,99 €/month , we recommend investing for better quality. If you plan to launch big projects like a large eCommerce store, consider opting for higher-tier plans.

We recommend having at least 4 GB of RAM, 32 GB of disk space, and 2 CPU cores to run the Strapi CMS smoothly. This makes our KVM 2 plan, starting at 6,99 €/month , perfect for small-to-medium projects.

En quoi Strapi diffère-t-il de WordPress ?