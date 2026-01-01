Hébergement VPS Strapi
Personnalisez votre environnement Strapi à votre guise
Configurez votre CMS pour réussir
Services d'hébergement VPS pour tout projet Strapi
vitesse maximale
Votre serveur Strapi fonctionnera avec des processeurs AMD EPYC, un stockage SSD NVMe et une vitesse de 300 Mb/s – exclusivement pour vous. Nous offrons également une garantie de disponibilité de 99,9 %.
Évolutivité rapide, configuration facile
Déployez Strapi instantanément et personnalisez votre serveur. Besoin de plus de ressources dédiées ? Passez facilement à un forfait VPS supérieur en quelques clics.
Sécurité maximale
Bénéficiez d'une protection DDoS, d'un pare-feu et d'un scanner de logiciels malveillants pour gérer les fichiers malveillants. Restaurez facilement votre projet grâce aux dernières sauvegardes automatiques gratuites.
Emplacement du serveur recommandé :
Déploiement local, portée mondiale
Choisissez parmi les centres de données situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour votre projet Strapi. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.
Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.