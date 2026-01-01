Hébergement VPS Strapi

Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Configurez votre CMS pour réussir

Strapi est un système de gestion de contenu headless et open source. Sans interface utilisateur par défaut, vous pouvez utiliser la technologie de votre choix, comme React, Vue ou Angular.

Si vous choisissez d'héberger Strapi avec nos offres VPS, vous bénéficierez d'une licence gratuite, d'un accès root complet au serveur pour un contrôle total et de mesures de sécurité avancées.
strapi 1

Services d'hébergement VPS pour tout projet Strapi

Bénéficiez de performances optimales, de ressources évolutives, d'options de personnalisation illimitées et d'outils de sécurité robustes – une combinaison indispensable pour tout type de contenu et toute plateforme basée sur Strapi.

vitesse maximale

Votre serveur Strapi fonctionnera avec des processeurs AMD EPYC, un stockage SSD NVMe et une vitesse de 300 Mb/s – exclusivement pour vous. Nous offrons également une garantie de disponibilité de 99,9 %.

strapi 2

Évolutivité rapide, configuration facile

Déployez Strapi instantanément et personnalisez votre serveur. Besoin de plus de ressources dédiées ? Passez facilement à un forfait VPS supérieur en quelques clics.

strapi 3

Sécurité maximale

Bénéficiez d'une protection DDoS, d'un pare-feu et d'un scanner de logiciels malveillants pour gérer les fichiers malveillants. Restaurez facilement votre projet grâce aux dernières sauvegardes automatiques gratuites.

strapi 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, portée mondiale

Choisissez parmi les centres de données situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour votre projet Strapi. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.

Image

Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Travaillez plus intelligemment avec Kodee

Configurer votre serveur et personnaliser ses paramètres n'a jamais été aussi simple. Il vous suffit de poser vos questions, et Kodee, notre assistant IA pour VPS, vous fournira instantanément les réponses, commandes et instructions nécessaires.

strapi 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ Strapi VPS

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Strapi.

Qu'est-ce que Strapi Hosting ?

Comment installer Strapi sur mon VPS ?

De combien de RAM Strapi a-t-il besoin ?

En quoi Strapi diffère-t-il de WordPress ?

Quelles sont les options d'assistance disponibles pour l'hébergement VPS Strapi ?

