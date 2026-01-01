Strapi VPS-Hosting

Da Strapi einen kostenlosen Community-Selbsthosting-Plan anbietet, bedeutet Strapi-Hosting, dass Sie diesen Plan nutzen und das CMS an Ihrem Wunschort hosten. Wenn Sie Ihre Strapi-Anwendung auf unseren VPS-Diensten hosten, erhalten Sie eine vorinstallierte Vorlage, erweiterte Sicherheitsfunktionen wie eine integrierte Firewall, DDoS-Schutz, eine dedizierte IP-Adresse, kostenlose automatische wöchentliche Backups und vieles mehr. Vor allem aber bietet Ihnen das Hosting von Strapi auf einem VPS mehr Freiheit und Kontrolle über Ihr Projekt, da Sie den Server nach Ihren Wünschen konfigurieren können.

Da Strapi einen kostenlosen Community-Selbsthosting-Plan anbietet, bedeutet Strapi-Hosting, dass Sie diesen Plan nutzen und das CMS an Ihrem Wunschort hosten. Wenn Sie Ihre Strapi-Anwendung auf unseren VPS-Diensten hosten, erhalten Sie eine vorinstallierte Vorlage, erweiterte Sicherheitsfunktionen wie eine integrierte Firewall, DDoS-Schutz, eine dedizierte IP-Adresse, kostenlose automatische wöchentliche Backups und vieles mehr. Vor allem aber bietet Ihnen das Hosting von Strapi auf einem VPS mehr Freiheit und Kontrolle über Ihr Projekt, da Sie den Server nach Ihren Wünschen konfigurieren können.

Worin unterscheidet sich Strapi von WordPress?