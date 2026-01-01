Build your academic brand with a .phd domain
R$149,99/anoR$128,991º anoPara o primeiro ano
Economize 14%
Saiba mais sobre o domínio .phd
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .phd.
What is a .phd domain?
.phd is a generic top-level domain for academic and professional use, often chosen by people, schools, or projects linked to doctorates. It has no country eligibility limits, but some names may be reserved under registry policy.
Who is a .phd domain for?
A .phd domain works well for researchers, academics, doctoral candidates, and education projects that want a clear academic identity. It’s a practical fit for personal profiles, research portfolios, and scholarly initiatives.
Why choose a .phd domain?
A .phd domain helps make your website purpose clear at a glance, which can improve recognition and trust. It also creates a consistent, professional fit for your site, email, and marketing as your online presence grows.
Informações de domínio para .phd
TLD
.phd
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .phd
What does a .phd domain mean?
A .phd domain usually signals content linked to a PhD, professor, or advanced academic work. It’s commonly used by researchers, educators, and people building an academic or personal professional brand.
Is a .phd domain trusted?
Yes. A .phd domain is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search. It is managed through an official registry like other domain extensions.
Is a .phd a good domain?
Yes, if your site is connected to doctoral study, research, or academic expertise. Search engines treat it the same as other extensions, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .phd domain or .com domain?
Choose .phd if you want a clear academic signal and the name fits your field. Choose .com if you want the broadest recognition or need a better chance of finding an available name.
Who can register a .phd domain?
The .phd domain is open to anyone. There is no general eligibility requirement, so individuals, schools, and businesses can register it.
Are there restrictions on .phd domains?
Yes. Registrations must follow standard domain rules, including using allowed characters and avoiding reserved names. Some registry policies may also apply to abusive or invalid registrations.
How much does a .phd domain cost?
At Hostinger, a .phd domain costs R$ 128,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 149,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.