Give your content its own home with a .page domain

R$82,99/anoR$67,991º ano
Economize 18%
Para o primeiro ano
.page

Saiba mais sobre o domínio .page

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .page.

What is a .page domain?

.page is a generic top-level domain for websites, often used for one-page sites, portfolios, and landing pages. It is open to general registration, but .page names must use HTTPS to work in browsers.

Who is a .page domain for?

A .page domain works well for portfolios, personal websites, landing pages, and project showcases that need a clean, focused web address. It suits creators, freelancers, and businesses building a simple online presence.

Why choose a .page domain?

A .page domain helps make your website purpose clear at a glance, supporting easier recognition and a more consistent brand across web pages, emails, and marketing materials as your business grows.

Informações de domínio para .page

TLD
.page
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .page

.page is a generic top-level domain, so it does not point to one specific country or industry. It’s often used for webpages, portfolios, publishers, and landing pages.
Yes. .page is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other domain extensions. Trust also depends on the site itself, not the ending.
Yes, if you want a name that clearly fits a website, page, or content hub. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the suffix.
Choose .page if you want a name that matches a site, portfolio, or project and the .com version is taken. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .page domain. There are no location or industry requirements, so individuals, businesses, and organizations are all eligible.
Yes, standard domain rules apply. The name must be valid, cannot use reserved registry terms, and must follow DNS formatting rules such as allowed characters and length limits.
At Hostinger, a .page domain costs R$ 67,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 82,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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