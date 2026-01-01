Make every day count with a .day domain
R$82,99/anoR$67,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .day
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .day.
What is a .day domain?
.day is a generic top-level domain (gTLD) for date- or event-related names. It has no known registration restrictions, so it’s mainly suited to calendars, occasions, and time-based branding.
Who is a .day domain for?
A .day domain works well for event planners, wellness brands, personal projects, and daily content creators who want a clear, memorable web address. It’s a practical fit for time-based, date-focused, or recurring experiences.
Why choose a .day domain?
A .day domain helps make your website easier to recognize and remember, while giving your brand a clear, modern identity. It works well for web pages, email, and marketing materials as your business grows.
Informações de domínio para .day
TLD
.day
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .day
What does a .day domain mean?
A .day domain is a generic extension people use for dates, events, routines, or time-based content. It often signals something tied to a specific day, schedule, or daily theme.
Is a .day domain trusted?
Yes. A .day domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other modern extensions. Trust still depends on the site itself.
Is a .day a good domain?
Yes, if your site is about events, calendars, daily content, or a date-focused project. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .day domain or .com domain?
Choose .day if your brand, event, or content is clearly tied to a day or schedule and the name is easier to get. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience.
Who can register a .day domain?
Anyone can register a .day domain. It is not limited to a specific country, business type, or organization.
Are there restrictions on .day domains?
The main rules are standard domain rules: the name must use allowed characters and meet length limits. Some names may be reserved or unavailable because the registry blocks them.
How much does a .day domain cost?
At Hostinger, a .day domain costs R$ 67,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 82,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.