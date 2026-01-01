Celebrate fatherhood with a .dad domain
R$82,99/anoR$67,991º anoPara o primeiro ano
Economize 18%
Saiba mais sobre o domínio .dad
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .dad.
What is a .dad domain?
.dad is a generic top-level domain originally intended for father-related sites. It’s open for general registration, with no special geographic restrictions.
Who is a .dad domain for?
A .dad domain works well for personal blogs, family projects, gift sites, and parenting content that want a clear, memorable identity. It’s suitable for small personal pages and niche websites.
Why choose a .dad domain?
A .dad domain helps make your website purpose clear at a glance and gives your brand a memorable, easy-to-type web address. It can support consistent use across your site, email, and marketing as your presence grows.
Informações de domínio para .dad
TLD
.dad
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .dad
What does a .dad domain mean?
A .dad domain is a branded web address often used for father-focused sites, gifts, or personal pages. It has no official role beyond the name itself, so people read it as short, memorable, and theme-related.
Is a .dad domain trusted?
Yes. A .dad domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other extensions. Trust depends more on the website and owner than the ending.
Is a .dad a good domain?
Yes, if you want a name that clearly fits a father-themed brand, project, or personal site. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than .dad.
Should I choose a .dad domain or .com domain?
Choose .dad if the topic is clearly about dads, family gifts, or a matching personal brand. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or if your preferred name is easier to find there.
Who can register a .dad domain?
Anyone can register a .dad domain. It is an open extension, so you do not need a special license or membership to buy one.
Are there restrictions on .dad domains?
There are no special use restrictions for .dad domains. You still need to follow standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names set by the registry.
How much does a .dad domain cost?
At Hostinger, a .dad domain costs R$ 67,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 82,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.