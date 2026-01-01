Deploy Cognee em uma instalação com um clique.
Motor de memória AI auto-hostado que transforma seus dados em um gráfico de conhecimento consultável para agentes.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cognee
O cognee é um motor de memória de IA de código aberto que substitui pipelines de RAG frágeis por uma camada semântica real. Ele ingere documentos, conversas, imagens, registros de áudio e banco de dados, usa seu LLM escolhido para extrair entidades e relações e as armazena como um gráfico de conhecimento conectado ao lado de incorporações de vetores, para que os agentes respondam a perguntas a partir de fatos vinculados em vez de fragmentos de texto isolados.
Uma única chamada de API lida com a ingestão e a pesquisa retorna resultados conscientes de gráficos que seus aplicativos e frameworks de agente podem consumir diretamente. Executar o Cognee em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, embeddings e o gráfico resultante na infraestrutura que você controla, com o PostgreSQL mantendo metadados relacionais e volumes persistentes que mantêm os armazenamentos de vetores e gráficos.
Cognee: principais recursos
Memória Knowledge Graph
O Cognee extrai entidades e relações dos seus dados e as armazena como um gráfico queryable em vez de fragmentos de texto plano.
Ingest qualquer fonte
Carregue documentos, conversas, imagens, áudio e registros de banco de dados através de uma API e deixe Cognee normalizá-los na memória.
Graph-consciente pesquisa
Enquere em linguagem natural e obtenha respostas baseadas em fatos conectados, o que reduz de forma mensurável as alucinações nas respostas do agente.
Traga seu próprio LLM
Ponte Cognee em OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq ou um endpoint Ollama local alterando uma configuração de modelo única.
REST API para agentes
A memória é exposta através de uma API REST autenticada, para que seus frameworks de aplicativos e agentes possam lê-la e escrevê-la através do HTTPS.
Privado por Padrão
Seus arquivos, embeddings e gráficos permanecem em volumes do Docker em seu VPS em vez de um serviço de memória de terceiros.
Por que executar Cognee na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.