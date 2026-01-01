O cognee é um motor de memória de IA de código aberto que substitui pipelines de RAG frágeis por uma camada semântica real. Ele ingere documentos, conversas, imagens, registros de áudio e banco de dados, usa seu LLM escolhido para extrair entidades e relações e as armazena como um gráfico de conhecimento conectado ao lado de incorporações de vetores, para que os agentes respondam a perguntas a partir de fatos vinculados em vez de fragmentos de texto isolados.

Uma única chamada de API lida com a ingestão e a pesquisa retorna resultados conscientes de gráficos que seus aplicativos e frameworks de agente podem consumir diretamente. Executar o Cognee em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, embeddings e o gráfico resultante na infraestrutura que você controla, com o PostgreSQL mantendo metadados relacionais e volumes persistentes que mantêm os armazenamentos de vetores e gráficos.