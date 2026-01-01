gerador de e-mail com IA
Mais do que um redator de e-mails com IA
Modelos prontos para envio
Assuntos de e-mail cativantes
Cópia pronta para conversão
CTAs inteligentes incluídos
Design totalmente editável
Da ideia ao e-mail em minutos
Descreva sua ideia.
Descreva seu e-mail em poucas frases. Um lançamento, uma mensagem de boas-vindas, uma oferta de venda – o Reach pode gerar todos eles.
Gere o modelo
O Reach cria instantaneamente um e-mail completo com layout, estrutura, texto e chamadas para ação já definidos.
Faça dele o seu.
Aperfeiçoe o conteúdo e os elementos visuais, adicione sua marca, reorganize as seções arrastando e soltando e envie quando estiver pronto!
Projetado para empresas em crescimento
Comece pelo básico
Está tudo pronto. Envie seu primeiro e-mail instantaneamente, sem necessidade de configuração ou experiência prévia.
Mantenha o controle
Edite cada detalhe e escolha exatamente quando seus e-mails chegarão ao seu público.
Pronto para escalar
Não precisa trocar de ferramentas em seis meses. Comece pequeno hoje e desbloqueie ferramentas poderosas à medida que seu negócio cresce.
Integrado ao Hostinger
Comece com o Hostinger Reach e expanda para um ecossistema completo de ferramentas de negócios quando estiver pronto.
Economize horas de tempo
Em vez de passar horas pensando no conteúdo dos e-mails, eles são criados automaticamente para você, liberando seu tempo para outras atividades.
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Obtenha ajuda sempre que precisar – nossa equipe está sempre pronta para orientá-lo.
Com o Hostinger Reach, eu capturo leads, segmento e envio sem precisar ficar alternando entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.
O Reach tem um potencial real. Posso enviar newsletters e construir um clube privado de pessoas genuinamente interessadas na minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.
Preços que se adaptam ao crescimento dos seus assinantes.
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x