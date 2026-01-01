gerador de e-mail com IA

Transforme uma simples solicitação em um modelo de e-mail completo, com layout, texto e chamadas para ação (CTAs) incluídos.

Mais do que um redator de e-mails com IA

Modelos prontos para envio

Modelos prontos para envio

A maioria das ferramentas apenas fornece o texto. O Hostinger Reach cria modelos de e-mail completos e prontos para envio. Você recebe um e-mail totalmente formatado, com layout e estrutura definidos, sem precisar criar nada do zero.

Assuntos de e-mail cativantes

Cada e-mail vem com um assunto personalizado para o seu objetivo, para que você se destaque na caixa de entrada.

Cópia pronta para conversão

A Reach utiliza estruturas comprovadas que tornam sua mensagem clara e facilitam a ação dos leitores.

CTAs inteligentes incluídos

Os botões e as chamadas para ação (CTAs) são posicionados onde têm maior probabilidade de gerar resultados.

Design totalmente editável

Edite textos, identidade visual, imagens e botões com apenas alguns cliques – assim, seus e-mails sempre combinarão com o seu estilo.
Modelos prontos para envio

Da ideia ao e-mail em minutos

01

Descreva sua ideia.

Descreva seu e-mail em poucas frases. Um lançamento, uma mensagem de boas-vindas, uma oferta de venda – o Reach pode gerar todos eles.

02

Gere o modelo

O Reach cria instantaneamente um e-mail completo com layout, estrutura, texto e chamadas para ação já definidos.

03

Faça dele o seu.

Aperfeiçoe o conteúdo e os elementos visuais, adicione sua marca, reorganize as seções arrastando e soltando e envie quando estiver pronto!

Uma ferramenta para cada e-mail

E-mails de boas-vindas
Boletins informativos
E-mails promocionais e de vendas
Lançamentos de produtos
E-mails de convite para o evento
E-mails de reengajamento
E-mails de indicação

Projetado para empresas em crescimento

Comece pelo básico

Está tudo pronto. Envie seu primeiro e-mail instantaneamente, sem necessidade de configuração ou experiência prévia.

Mantenha o controle

Edite cada detalhe e escolha exatamente quando seus e-mails chegarão ao seu público.

Pronto para escalar

Não precisa trocar de ferramentas em seis meses. Comece pequeno hoje e desbloqueie ferramentas poderosas à medida que seu negócio cresce.

Integrado ao Hostinger

Comece com o Hostinger Reach e expanda para um ecossistema completo de ferramentas de negócios quando estiver pronto.

Economize horas de tempo

Em vez de passar horas pensando no conteúdo dos e-mails, eles são criados automaticamente para você, liberando seu tempo para outras atividades.

Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Obtenha ajuda sempre que precisar – nossa equipe está sempre pronta para orientá-lo.

Leonardo Amoyr

Com o Hostinger Reach, eu capturo leads, segmento e envio sem precisar ficar alternando entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.

Leonardo Amoyr

Empreendedor e Criador de Conteúdo

Kim Keogh Creates

O Reach tem um potencial real. Posso enviar newsletters e construir um clube privado de pessoas genuinamente interessadas na minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.

Kim Keogh Creates

Ilustradora / Criativa multifacetada | keoghcreates.com

Preços que se adaptam ao crescimento dos seus assinantes.

Quantos assinantes você tem?
500
1000
2500
5000
10000
50000
73% OFF
Reach 2500
Expanda seus negócios com automações de e-commerce e IA avançada
R$  39,99 /mês

Cobrado anualmente

2 500 assinantes/mês
17 500 emails/mês
30 créditos/mês
12 meses por apenas R$ 479,88 (preço normal R$ 1.799,88). Renovação por R$ 49,99/mês.
Crie e-mails personalizados com IA
Conecte-se ao seu site
Agende e acompanhe campanhas de e-mail
Configure e-mails automatizados
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
Segmentos de público com tecnologia de IA
Assuntos inteligentes com IA
Aumente as vendas com automações de loja virtual
Suporte prioritário 24h
73% OFF
Reach 1000
Cresça com automações de e-mail e segmentos de público
R$  17,99 /mês

Cobrado anualmente

1 000 assinantes/mês
7 000 emails/mês
20 créditos/mês
12 meses por apenas R$ 215,88 (preço normal R$ 791,88). Renovação por R$ 21,99/mês.
Crie e-mails personalizados com IA
Conecte-se ao seu site
Agende e acompanhe campanhas de e-mail
Configure e-mails automatizados
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
Segmentos de público com tecnologia de IA
Assuntos inteligentes com IA
RECOMENDADO
73% OFF
Reach 500
Crie sua primeira campanha de e-mail profissional
R$  8,99 /mês

Cobrado anualmente

500 assinantes/mês
3 500 emails/mês
10 créditos/mês
12 meses por apenas R$ 107,88 (preço normal R$ 395,88). Renovação por R$ 10,99/mês.
Crie e-mails personalizados com IA
Conecte-se ao seu site
Agende e acompanhe campanhas de e-mail
Configure e-mails automatizados
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
GRÁTIS
Experimente grátis
Recursos principais para enviar campanhas de e-mail avulsas
R$  0,00 /mês

Cobrado anualmente

+3 meses grátis

100 assinantes/mês
200 emails/mês
0 créditos/mês
Renovação por R$ 5,99/mês.
Crie, envie e acompanhe suas campanhas de e-mail
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Aprovado por milhões de usuários em todo o mundo.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Perguntas frequentes sobre o gerador de e-mails com IA

Encontre respostas para perguntas frequentes sobre nossa ferramenta de geração de e-mails com IA.

O que é um gerador de e-mails com IA e por que usar um?

Que tipos de e-mails posso criar com o Hostinger Reach?

Posso editar o e-mail gerado por IA?

Preciso de alguma habilidade técnica para usar o gerador de e-mails com IA?

Qual o preço do gerador de e-mails Reach AI?

Como meus dados são utilizados?

30 dias para pedir reembolso

Experimente você mesmo, sem riscos, com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte nossa política de reembolso (podem haver exceções).

A sua privacidade é muito importante para nós

