হোস্টিংগার এজেন্ট, আপনার এআই সাপোর্ট এজেন্টের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক সাহায্য নিন।
কাজ শেষ করার শর্টকাট
ওয়েব হোস্টিং
কেন হোস্টিংগার এজেন্ট একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন
৫০০+ অ্যাকশন এবং সংখ্যাটি বেড়েই চলেছে
৮৫% সাকসেস রেট
আপনার সেবায়, তাৎক্ষণিকভাবে
আপনার খরচ কমাতেই আমাদের এই সাশ্রয়ী ব্যবস্থা
যুক্ত হোন লাখো সন্তুষ্ট কাস্টমারের সাথে
হোস্টিংগারের এজেন্ট আমার সমস্যাটি দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন এবং স্পষ্ট ও ধাপে ধাপে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যার ফলে কোনো রকম বিভ্রান্তি ছাড়াই আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।
হোস্টিঙ্গার এজেন্ট, তাদের এআই সাপোর্ট, অসাধারণ। সত্যি বলতে, আমি কোনো মানুষের সাথে কথা বলার চেয়ে এটাই বেশি পছন্দ করি, কারণ এতে আমার তাড়াহুড়ো লাগে না।
তাদের এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট ‘হোস্টিঙ্গার এজেন্ট’ খুবই সহায়ক। এটি আমাকে অগণিত হেল্প ডকুমেন্টের দিকে না পাঠিয়ে, আমার অ্যাকাউন্টের কাজগুলো নিজেই করে দেয়। মনে হয় যেন হাতের কাছেই একজন জুনিয়র সিস্টেম অ্যাডমিন রয়েছে।
হোস্টিংগার এজেন্ট সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
হোস্টিঙ্গার এজেন্ট কী?
হোস্টিঙ্গার এজেন্ট হলো হোস্টিংগারের এআই সাপোর্ট এজেন্ট – যা একটি সাধারণ চ্যাটের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইট ও পরিষেবাগুলো পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করা ও ব্যাকআপ তৈরি করা থেকে শুরু করে ডিএনএস রেকর্ড পরিচালনা এবং সার্ভারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা পর্যন্ত ৫০০-র বেশি অ্যাডমিন-স্তরের কাজ সম্পাদন করে। হোস্টিঙ্গার এজেন্ট সম্পর্কে আরও জানুন।
হোস্টিংগার এজেন্ট কোন কোন হোস্টিংগার পণ্য সমর্থন করে?
হোস্টিঙ্গার এজেন্ট সম্পূর্ণ হোস্টিংগার ইকোসিস্টেম জুড়ে কাজ করে – ওয়েব হোস্টিং, ওয়ার্ডপ্রেস, ভিপিএস, ওয়েবসাইট বিল্ডার, হোস্টিংগার এআই বিল্ডার, হোস্টিংগার মেইল, ডোমেইন এবং পেমেন্ট। আপনি যা-ই পরিচালনা করুন না কেন, হোস্টিংগার এজেন্ট আপনাকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে।
হোস্টিংগার এজেন্ট কি আসলেই আমার অ্যাকাউন্টে কোনো পরিবর্তন করতে পারে, নাকি এটি শুধু প্রশ্নের উত্তর দেয়?
দুটোই – কিন্তু হোস্টিংগার এজেন্টকে যা আলাদা করে তা হলো এটি নিজে থেকেই কাজ করে। আপনাকে কোনো হেল্প ডকের দিকে নির্দেশ করার পরিবর্তে, হোস্টিংগার এজেন্ট সরাসরি আপনার অ্যাকাউন্টে ডোমেইন কানেক্ট করে, ডিএনএস সেটিংস আপডেট করে, প্লাগইন ইনস্টল করে এবং আরও অনেক কিছু করে।
হোস্টিঙ্গার এজেন্ট কি মোবাইলে পাওয়া যায়?
হ্যাঁ। আপনি যেখানেই হোস্টিংগার ব্যবহার করুন না কেন – মোবাইল এবং এমনকি হোয়াটসঅ্যাপেও – হোস্টিংগার এজেন্ট উপলব্ধ আছে। তাই আপনি যেখান থেকেই কাজ করুন না কেন, তাৎক্ষণিক সাহায্য সবসময় একটি মেসেজ দূরেই থাকে।
হোস্টিংগার এজেন্ট যদি আমার সমস্যাটি সমাধান করতে না পারে তাহলে কী হবে?
হোস্টিঙ্গার এজেন্ট ৮৫% সাপোর্ট ইন্টারঅ্যাকশন স্বাধীনভাবে পরিচালনা করে। এর আওতার বাইরের যেকোনো কিছুর জন্য, এটি আপনাকে একজন মানব বিশেষজ্ঞের সাথে সংযুক্ত করে, ফলে আপনি কখনো সমাধানহীন থাকেন না।