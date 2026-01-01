ব্যক্তি ও ব্যবসার জন্য
ডেভেলপার ও সিস্টেম অ্যাডমিনদের জন্য
আপনার নিজস্ব এআই এজেন্ট। ব্যক্তিগত, সর্বদা সক্রিয় এবং ৬০ সেকেন্ডে লাইভ।
তাৎক্ষণিক সেটআপ
OpenClaw ইনস্টল করা অত্যন্ত সহজ, যা এআই এজেন্টকে সকলের কাছে পৌঁছে দেয়। কোনো দুর্বোধ্য পরিভাষা নেই, কোনো জটিলতা নেই, শুধু আপনার প্রথম অটোমেশনের একটি দ্রুততম পথ।
কোনো রক্ষণাবেক্ষণ নেই
ম্যানেজড ওপেনক্ল সমস্ত নিরাপত্তা, আপডেট এবং ব্যাকআপের দায়িত্ব নেয়। আপনার এআই এজেন্টগুলো কোনো ম্যানুয়াল কাজ ছাড়াই ২৪/৭ চালু থাকে।
অন্তর্নির্মিত সরঞ্জাম
সহজেই শুরু করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছুই OpenClaw-তে রয়েছে — এআই মডেল, ওয়েব ব্রাউজিং এবং একটি এজেন্টিক মেইলবক্স, সবই অন্তর্নির্মিত।
হোস্টিঙ্গারের সাথে ওপেনক্ল বনাম অন্যান্য
ওপেনক্ল হোস্টিংগার প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
OpenClaw সেট আপ করার জন্য আমার কি কোনো প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন আছে?
একদমই না। ১-ক্লিক ওপেনক্ল (1-click OpenClaw) এমন মানুষদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যারা জীবনে কখনও সার্ভার ব্যবহার করেননি। আমাদের ১-ক্লিক ডেপ্লয়মেন্ট সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াটি সামলে নেয় — সার্ভার এনভায়রনমেন্ট থেকে শুরু করে এআই (AI) কনফিগারেশন পর্যন্ত। শুধু আপনার প্ল্যানটি বেছে নিন, ডেপ্লয়-এ ক্লিক করুন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার ব্যক্তিগত এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট চালু হয়ে যাবে। কোনো কোডিং নেই, কোনো কমান্ড লাইন নেই, কোনো জটিল ড্যাশবোর্ডও নেই।
এআই ক্রেডিট কীভাবে কাজ করে, এবং এর জন্য কি আমাকে বাইরের অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে?
আমার ডেটা কি ব্যক্তিগত ও সুরক্ষিত?
1-ক্লিক ওপেনক্ল এবং ভিপিএস-এ ওপেনক্ল চালানোর মধ্যে পার্থক্য কী?
একটি VPS-এর মাধ্যমে আপনি সার্ভারের উপর সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পান — কিন্তু এর মানে হলো সেটআপ, আপডেট এবং নিরাপত্তার দায়িত্বও আপনার। ১-ক্লিক ওপেনক্ল (1-click OpenClaw) এই সমস্ত জটিলতা দূর করে। আমরা পরিকাঠামো পরিচালনা করি, আপনার ইনস্ট্যান্সকে সর্বশেষ স্থিতিশীল সংস্করণে রাখি এবং নিরাপত্তার অতিরিক্ত স্তর যুক্ত করি — যাতে আপনি সার্ভার পরিচালনার পরিবর্তে আপনার এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দিতে পারেন। আপনি যদি একজন ডেভেলপার হন এবং সম্পূর্ণ কাস্টমাইজেশন চান, তাহলে আমাদের VPS ওপেনক্ল প্ল্যানগুলো আপনার জন্য আরও উপযুক্ত।
আমি OpenClaw দিয়ে আসলে কী করতে পারি?
ওপেনক্ল (OpenClaw) হলো আপনার ব্যক্তিগত এআই সহকারী, যা আপনার ল্যাপটপ বন্ধ থাকলেও সপ্তাহের সাত দিন, চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে। আপনি এটিকে আপনার পছন্দের মেসেজিং অ্যাপগুলোর—যেমন হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, স্ল্যাক এবং ডিসকর্ড—সাথে সংযুক্ত করতে পারেন এবং এটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় করতে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কথোপকথন পরিচালনা করতে, লিড সামলাতে, ব্রাউজার অটোমেশন চালাতে এবং আরও অনেক কিছু করতে পারেন। এটিকে এমন একজন ডিজিটাল টিম সদস্য হিসেবে ভাবুন, যে কখনো ঘুমায় না এবং সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।