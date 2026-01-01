এক ক্লিকেই Openship ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স, স্ব-হোস্টযোগ্য ডিপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনার নিজস্ব সার্ভারে যেকোনো স্ট্যাক স্থাপনের জন্য বিল্ট-ইন CI/CD সহ আসে।
Openship-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Openship দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Openship হল একটি ওপেন-সোর্স, সেলফ-হোস্টেবল ডিপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা যেকোনো সার্ভারকে আপনার নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম-অ্যাস-এ-সার্ভিসে পরিণত করে। এটিকে একটি Git রিপোজিটরিতে নির্দেশ করুন এবং এটি স্ট্যাক সনাক্ত করে, একটি কন্টেইনার তৈরি করে, ডেটাবেস, ডোমেইন এবং TLS সরবরাহ করে, এবং ফলাফল সরবরাহ করে — কোনো পাইপলাইন ফাইল বা YAML রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। পুশ-টু-ডিপ্লয়, প্রিভিউ এনভায়রনমেন্ট, স্টেজিং এবং প্রোডাকশন ফ্লো, এবং ওয়ান-ক্লিক রোলব্যাক বিল্ট-ইন থাকে।
Openship সেলফ-হোস্ট করলে আপনার বিল্ড পাইপলাইন, অ্যাপ্লিকেশন ডেটা এবং অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রিত মেশিনগুলিতে থাকে, কোনো পার-সিট প্রাইসিং বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। একটি ওয়েব ড্যাশবোর্ড, ডেস্কটপ অ্যাপ, CLI, বা REST API থেকে সবকিছু পরিচালনা করুন, এবং যখন খুশি প্রোভাইডারদের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ডকার কন্টেইনারগুলি সরান।
Openship-এর মূল ফিচারগুলো
বিল্ট-ইন CI/CD
প্রিভিউ এনভায়রনমেন্ট, স্টেজিং এবং প্রোডাকশন ফ্লো, এবং এক-ক্লিকে রোলব্যাক সহ পুশ-টু-ডিপ্লয় — কোনো পাইপলাইন ফাইল লেখার প্রয়োজন নেই।
যেকোনো স্ট্যাক, যেকোনো সার্ভার
Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker, বা monorepos যেকোনো VPS, dedicated box, বা homelab-এ স্থাপন করুন।
সম্পূর্ণ পরিচালিত ব্যাকএন্ড
একটি একক কন্ট্রোল প্লেন থেকে Postgres, MySQL, MongoDB, এবং Redis-এর পাশাপাশি ওয়ার্কার্স, ওয়েবসকেটস এবং অবজেক্ট স্টোরেজ সরবরাহ করুন।
ডোমেইন এবং SSL
স্বয়ংক্রিয় HTTPS সার্টিফিকেট, ওয়াইল্ডকার্ড সমর্থন, এবং সীমাহীন ডোমেন হ্যান্ডস-অফ রিনিউয়াল সহ প্রতিটি স্থাপনার জন্য পরিচালিত।
কাজের তিনটি উপায়
একটি সম্পূর্ণ ডেস্কটপ অ্যাপ, একটি টিম ওয়েব ড্যাশবোর্ড, অথবা একটি REST API দ্বারা সমর্থিত একটি স্ক্রিপ্টেবল সিএলআই থেকে ডিপ্লয়মেন্ট চালান।
কন্টেইনার পোর্টেবিলিটি
সবকিছু স্ট্যান্ডার্ড ডকার কন্টেইনার হিসাবে চলে, তাই আপনি প্রদানকারী বা স্ব-হোস্টেড হার্ডওয়্যারের মধ্যে অবাধে ওয়ার্কলোড সরাতে পারবেন।
কেন Hostinger-এ Openship রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।