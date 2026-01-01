এক ক্লিকেই বিটওয়ার্ডেন ডিপ্লয় করুন।
অফিসিয়াল সেল্ফ-হোস্টেড বিটওয়ার্ডেন পাসওয়ার্ড ম্যানেজার সার্ভার, যা একটি ডেডিকেটেড মারিয়াডিবি ডেটাবেস সার্ভিসের সাথে যুক্ত।
Bitwarden-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bitwarden দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Bitwarden হল Bitwarden Inc. দ্বারা নির্মিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অফিসিয়াল পাসওয়ার্ড ম্যানেজার সার্ভার। এই টেমপ্লেটটি Bitwarden lite, বিক্রেতার একক-কন্টেইনার ডিস্ট্রিবিউশন, একটি ডেডিকেটেড MariaDB ডাটাবেসের সাথে স্থাপন করে। Bitwarden API-এর কমিউনিটি পুনঃবাস্তবায়নের বিপরীতে, এটি Bitwarden তার নিজস্ব গ্রাহকদের কাছে যে সার্ভার কোড পাঠায়, সেটিই চালায়, তাই ভল্টের আচরণ, ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং আপডেটের গতি সরাসরি বিক্রেতার কাছ থেকে আসে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ সেলফ-হোস্টিং আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে প্রতিটি ভল্ট আইটেম, অ্যাটাচমেন্ট এবং ফাইল রাখে, যখন আপনার ডিভাইসগুলি অফিসিয়াল Bitwarden ব্রাউজার এক্সটেনশন, ডেস্কটপ অ্যাপ, মোবাইল অ্যাপ এবং CLI ব্যবহার করতে থাকে। Traefik স্বয়ংক্রিয় Let's Encrypt সার্টিফিকেট সহ কন্টেইনারের সামনে থাকে, যা Bitwarden ক্লায়েন্টদের দ্বারা প্রয়োগ করা HTTPS প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। Bitwarden ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং হোম ল্যাবের জন্য lite সংস্করণটি সুপারিশ করে।
Bitwarden-এর মূল ফিচারগুলো
অফিসিয়াল Bitwarden সার্ভার
বিটওয়ার্ডেন ইনকর্পোরেটেড দ্বারা নির্মিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সার্ভার কোড চালায়, তাই নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটি সমাধান এবং রিলিজ সরাসরি বিক্রেতার কাছ থেকে আসে।
অফিসিয়াল ক্লায়েন্ট সামঞ্জস্য
ব্রাউজার এক্সটেনশন, ডেস্কটপ অ্যাপ, মোবাইল অ্যাপ, এবং বিটওয়ার্ডেন সিএলআই কোনো পরিবর্তন ছাড়াই আপনার নিজস্ব সার্ভারের সাথে সংযুক্ত হয়।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপটেড ভল্ট
আপনার ডিভাইসে আইটেমগুলি একটি জিরো-নলেজ মডেলের অধীনে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই সার্ভার আপনার মাস্টার পাসওয়ার্ড দেখতে পায় না।
সংস্থা এবং শেয়ারিং
প্রতি-ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ সংস্থা এবং সংগ্রহের মাধ্যমে পরিবারের সদস্য বা সহকর্মীদের সাথে প্রমাণপত্র শেয়ার করুন।
ঐচ্ছিক এন্টারপ্রাইজ সেবা
SSO, SCIM প্রভিশনিং, এবং ইভেন্ট লগিং ইমেজটির ভিতরেই থাকে এবং একটি লাইসেন্সের প্রয়োজন হলে চালু করা যেতে পারে।
কেন Hostinger-এ Bitwarden রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।