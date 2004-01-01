AiToEarn, içerik oluşturuculara, tek kişilik şirketlere ve markalara Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest ve LinkedIn gibi platformlarda tek bir arayüzden içerik oluşturma, planlama ve dağıtma konusunda yardımcı olan açık kaynaklı bir yapay zeka içerik pazarlama aracıdır.

AiToEarn'ü kendi VPS'inizde barındırmak, hesap jetonlarını, oluşturulan medyayı ve yayınlama analizlerini kontrolünüz altında tutar, koltuk tabanlı SaaS ücretlerini ortadan kaldırır ve her platformda geliştirici olarak kaydolmanıza gerek kalmadan kendi yapay zeka sağlayıcılarınızı ve OAuth için Relay kimlik bilgilerinizi entegre etmenizi sağlar.