AiToEarn'i tek tıkla dağıtın.
Tek kişilik şirketler, içerik üreticileri ve markaların 12'den fazla sosyal platformda yayın yapmasını sağlayan açık kaynak yapay zeka içerik pazarlama ajanı.
AiToEarn için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AiToEarn ile neler oluşturabilirsiniz?
AiToEarn, içerik oluşturuculara, tek kişilik şirketlere ve markalara Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest ve LinkedIn gibi platformlarda tek bir arayüzden içerik oluşturma, planlama ve dağıtma konusunda yardımcı olan açık kaynaklı bir yapay zeka içerik pazarlama aracıdır.
AiToEarn'ü kendi VPS'inizde barındırmak, hesap jetonlarını, oluşturulan medyayı ve yayınlama analizlerini kontrolünüz altında tutar, koltuk tabanlı SaaS ücretlerini ortadan kaldırır ve her platformda geliştirici olarak kaydolmanıza gerek kalmadan kendi yapay zeka sağlayıcılarınızı ve OAuth için Relay kimlik bilgilerinizi entegre etmenizi sağlar.
AiToEarn uygulamasının temel özellikleri
Çoklu Platform Yayınlama
Videoları, makaleleri ve gönderileri Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X ve LinkedIn dahil 12'den fazla ağda tek bir ortak iş akışından yayınlayın.
AI İçerik Oluşturma
Yerleşik yapay zeka aracısı, metin oluşturur, taslakları genişletir veya yeniden yazar ve her hedef platforma özel olarak görseller ile kısa videolar üretir.
Relay üzerinden OAuth
Desteklenen tüm platformları, AiToEarn Relay hizmeti aracılığıyla tek bir API anahtarı ile bağlayın — platform başına geliştirici hesabı gerekmez.
MCP ve Ajan Hazır
Yerel MCP protokol desteği, web kullanıcı arayüzünün kullandığı aynı API'ler aracılığıyla AiToEarn'ü Claude, Cursor ve diğer aracı çalışma zamanlarından çalıştırmanızı sağlar.
Kullanıcı Yönetimli Depolama
Gömülü bir S3 uyumlu nesne depolama, MongoDB replika seti ve Redis önbelleği içerir, böylece tüm medya, hesaplar ve kuyruklar VPS'inizde kalır.
AiToEarn uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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