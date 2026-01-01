Openship er en åpen kildekode, selvhostbar distribusjonsplattform som gjør enhver server om til din egen plattform-som-en-tjeneste. Pek den mot et Git-repositorium, og den oppdager stakken, bygger en container, klargjør databaser, domener og TLS, og leverer resultatet – ingen pipeline-filer eller YAML å vedlikeholde. Push-to-deploy, forhåndsvisningsmiljøer, staging- og produksjonsflyter, og ett-klikks tilbakerullinger er innebygd.

Selv-hosting av Openship holder bygge-pipelinen din, applikasjonsdata og infrastruktur fullstendig på maskiner du kontrollerer, uten pris per bruker eller leverandørlås. Administrer alt fra et web-dashbord, skrivebordsapp, CLI eller REST API, og flytt standard Docker-containere mellom leverandører når som helst.