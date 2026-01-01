Installer Openship med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode, selvhostbar distribusjonsplattform med innebygd CI/CD for å distribuere enhver stack til dine egne servere.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Openship
Openship er en åpen kildekode, selvhostbar distribusjonsplattform som gjør enhver server om til din egen plattform-som-en-tjeneste. Pek den mot et Git-repositorium, og den oppdager stakken, bygger en container, klargjør databaser, domener og TLS, og leverer resultatet – ingen pipeline-filer eller YAML å vedlikeholde. Push-to-deploy, forhåndsvisningsmiljøer, staging- og produksjonsflyter, og ett-klikks tilbakerullinger er innebygd.
Selv-hosting av Openship holder bygge-pipelinen din, applikasjonsdata og infrastruktur fullstendig på maskiner du kontrollerer, uten pris per bruker eller leverandørlås. Administrer alt fra et web-dashbord, skrivebordsapp, CLI eller REST API, og flytt standard Docker-containere mellom leverandører når som helst.
Viktige funksjoner i Openship
Innebygd CI/CD
Push-to-deploy med forhåndsvisningsmiljøer, staging- og produksjonsflyter, og ett-klikks tilbakerullinger — ingen pipeline-filer å skrive.
Uansett stack, uansett server
Distribuer Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker eller monorepos til enhver VPS, dedikert server eller homelab.
Fullt administrert backend
Tilby Postgres, MySQL, MongoDB og Redis sammen med arbeidsprosesser, WebSockets og objektlagring fra ett enkelt kontrollpanel.
Domener og SSL
Automatiske HTTPS-sertifikater, wildcard-støtte og ubegrensede domener med automatisk fornyelse håndtert for hver distribusjon.
Tre måter å jobbe på
Styr utrullinger fra en fullverdig skrivebordsapp, et web-dashbord for team, eller et skriptbart CLI støttet av en REST API.
Bærbarhet for containere
Alt kjører som standard Docker-kontainere, slik at du kan flytte arbeidsmengder fritt mellom leverandører eller selvhostet maskinvare.
Hvorfor kjøre Openship på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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