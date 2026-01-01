Installer ExcaliDash med ett-klikks installasjon.
Selvhostet dashbord for å organisere, administrere og samarbeide på dine Excalidraw-tegninger med versjonshistorikk og sikker deling av lenker.
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Hva du kan bygge med ExcaliDash
ExcaliDash er et selvhostet administrasjonslag for Excalidraw som gjør en samling av spredte tegninger om til et organisert, søkbart arbeidsområde. I stedet for å sjonglere individuelle .excalidraw-filer, får du et sentralt dashbord der skisser bor i samlinger, hver endring fanges opp i versjonshistorikken, og diagrammer kan deles via avgrensede lenker. Det pakker den fulle Excalidraw-editoren med en lettvekts backend, slik at tegning, lagring og organisering alt skjer i én privat instans.
Å kjøre ExcaliDash på din egen VPS holder hvert diagram, arkitekturskisse og idémyldringstavle fullstendig innenfor din infrastruktur. Det er ingen per-bruker-avgifter og ingen tredjeparts tilgang til dataene dine, mens valgfrie flerbrukerkontoer og OIDC enkeltpålogging lar team samarbeide sikkert under din egen kontroll.
Viktige funksjoner i ExcaliDash
Sentralisert dashbord for tegninger
Organiser alle dine Excalidraw-skisser i samlinger med miniatyrbilder og søk, slik at diagrammer er enkle å finne i stedet for spredt over løse filer.
Versjonshistorikk
Hver redigering blir automatisk lagret som et øyeblikksbilde, slik at du kan gjennomgå tidligere tilstander og gjenopprette eldre versjoner av en tegning når feil skjer.
Begrenset lenkedeling
Del individuelle tegninger via tilgangsstyrte lenker, og gi samarbeidspartnere eller interessenter visnings- eller redigeringstilgang uten å eksponere hele arbeidsområdet ditt.
Sanntidssamarbeid
Flere personer kan jobbe sammen på samme lerret over WebSockets, noe som gjør direkte idémyldring og designøkter smidige for distribuerte team.
Fleksibel autentisering
Kjør i enkeltbrukermodus eller aktiver flerbrukerkontoer med OIDC enkeltpålogging, som passer for både personlig bruk og større team.
Hvorfor kjøre ExcaliDash på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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