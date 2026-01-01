ExcaliDash er et selvhostet administrasjonslag for Excalidraw som gjør en samling av spredte tegninger om til et organisert, søkbart arbeidsområde. I stedet for å sjonglere individuelle .excalidraw-filer, får du et sentralt dashbord der skisser bor i samlinger, hver endring fanges opp i versjonshistorikken, og diagrammer kan deles via avgrensede lenker. Det pakker den fulle Excalidraw-editoren med en lettvekts backend, slik at tegning, lagring og organisering alt skjer i én privat instans.

Å kjøre ExcaliDash på din egen VPS holder hvert diagram, arkitekturskisse og idémyldringstavle fullstendig innenfor din infrastruktur. Det er ingen per-bruker-avgifter og ingen tredjeparts tilgang til dataene dine, mens valgfrie flerbrukerkontoer og OIDC enkeltpålogging lar team samarbeide sikkert under din egen kontroll.