Decidim er rammeverket for deltakende demokrati, opprinnelig bygget for byen Barcelona og brukes nå av nasjonale myndigheter, regionale råd, universiteter og sivile organisasjoner i over tretti land for å gjennomføre folkeavstemninger, medvirkningsbudsjetter, borgerforsamlinger og prosesser for samskaping av politikk på nett.

Selv-hosting av Decidim på din egen VPS holder borgerdata, stemmeprotokoller og diskusjonshistorikk under din fulle suverenitet — aldri på en tredjeparts SaaS — samtidig som det gir deg den fulle Ruby on Rails-kodebasen under AGPL-3.0 for å utvide, revidere og føderere med andre Decidim-instanser.