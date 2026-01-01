Installer Decidim med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for deltakende demokrati for innbyggerkonsultasjoner, deltakende budsjettering og samarbeidsbasert beslutningstaking.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Decidim
Decidim er rammeverket for deltakende demokrati, opprinnelig bygget for byen Barcelona og brukes nå av nasjonale myndigheter, regionale råd, universiteter og sivile organisasjoner i over tretti land for å gjennomføre folkeavstemninger, medvirkningsbudsjetter, borgerforsamlinger og prosesser for samskaping av politikk på nett.
Selv-hosting av Decidim på din egen VPS holder borgerdata, stemmeprotokoller og diskusjonshistorikk under din fulle suverenitet — aldri på en tredjeparts SaaS — samtidig som det gir deg den fulle Ruby on Rails-kodebasen under AGPL-3.0 for å utvide, revidere og føderere med andre Decidim-instanser.
Viktige funksjoner i Decidim
Medvirkende budsjettering
Gjennomfør budsjettkonsultasjoner i flere trinn der innbyggerne foreslår, støtter og stemmer over hvordan offentlige midler skal fordeles, med innebygde stemmeregler og publisering av resultater.
Borgerforsamlinger
Organiser deliberative prosesser med forslag, debatter, møter og sporing av ansvarlighet slik at hvert borgerbidrag kan spores fra idé til resultat.
Flerleietaker fra grunnen av
Vert flere uavhengige deltakelsesrom — byer, avdelinger eller organisasjoner — på en enkelt Decidim-instans med isolert innhold og administratorer.
Revisjonsbare beslutninger
Hvert forslag, stemme og endringsforslag blir registrert i en gjennomsiktig tidslinje som borgere, journalister og tilsynsorganer kan inspisere når som helst.
Integrasjon av åpne standarder
SAML og OAuth enkeltpålogging, REST- og GraphQL-API-er og ActivityPub-støtte lar Decidim koble seg til eksisterende sivile identitetssystemer og det bredere fediverset.
Lokalisert på 60+ språk
Leveres oversatt for bruk av regjeringer og grasrotorganisasjoner over hele verden, med innebygde verktøy for oversettelse av innhold innenfor hvert deltakelsesområde.
Hvorfor kjøre Decidim på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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