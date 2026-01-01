Installer Bitwarden med ett-klikks installasjon.
Offisiell selvhostet Bitwarden passordbehandler-server, paret med en dedikert MariaDB databasetjeneste.
Velg en VPS-plan for Bitwarden
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Bitwarden
Bitwarden er den offisielle passordbehandler-serveren bygget og vedlikeholdt av Bitwarden Inc. Denne malen distribuerer Bitwarden lite, leverandørens enkeltbeholder-distribusjon, sammen med en dedikert MariaDB-database. I motsetning til fellesskapets reimplementeringer av Bitwarden API-et, kjører den den samme serverkoden som Bitwarden leverer til sine egne kunder, slik at hvelvatferd, kryptografi og oppdateringsfrekvens kommer direkte fra leverandøren.
Selvhosting på din egen VPS holder hvert hvelvelement, vedlegg og fil innenfor infrastruktur du kontrollerer, mens enhetene dine fortsetter å bruke de offisielle Bitwarden nettleserutvidelsene, skrivebordsappene, mobilappene og CLI-en. Traefik fronter beholderen med automatiske Let's Encrypt-sertifikater, som oppfyller HTTPS-kravet Bitwarden-klienter håndhever. Bitwarden anbefaler lite for personlig bruk og hjemmelabber.
Viktige funksjoner i Bitwarden
Offisiell Bitwarden-server
Kjører serverkoden som Bitwarden Inc. bygger og vedlikeholder, slik at sikkerhetsfikser og utgivelser kommer direkte fra leverandøren.
Offisiell klientkompatibilitet
Nettleserutvidelser, skrivebordsapper, mobilapper og Bitwarden CLI kobler seg til din egen server uten endringer.
Ende-til-ende-kryptert hvelv
Data er kryptert på enhetene dine under en nullkunnskapsmodell, slik at serveren aldri ser hovedpassordet ditt.
Organisasjoner og deling
Del påloggingsinformasjon med familiemedlemmer eller kolleger gjennom organisasjoner og samlinger med tilgangskontroll per bruker.
Valgfrie bedriftstjenester
SSO, SCIM-provisionering og hendelseslogging leveres innebygd i imaget og kan aktiveres når en lisens krever det.
Hvorfor kjøre Bitwarden på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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