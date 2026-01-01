Bitwarden er den offisielle passordbehandler-serveren bygget og vedlikeholdt av Bitwarden Inc. Denne malen distribuerer Bitwarden lite, leverandørens enkeltbeholder-distribusjon, sammen med en dedikert MariaDB-database. I motsetning til fellesskapets reimplementeringer av Bitwarden API-et, kjører den den samme serverkoden som Bitwarden leverer til sine egne kunder, slik at hvelvatferd, kryptografi og oppdateringsfrekvens kommer direkte fra leverandøren.

Selvhosting på din egen VPS holder hvert hvelvelement, vedlegg og fil innenfor infrastruktur du kontrollerer, mens enhetene dine fortsetter å bruke de offisielle Bitwarden nettleserutvidelsene, skrivebordsappene, mobilappene og CLI-en. Traefik fronter beholderen med automatiske Let's Encrypt-sertifikater, som oppfyller HTTPS-kravet Bitwarden-klienter håndhever. Bitwarden anbefaler lite for personlig bruk og hjemmelabber.