نطاق .fun هو نطاق عام مصمم للترفيه والهوايات والمشاريع المرحة. وهو متاح للجميع ويُستخدم غالبًا للألعاب والفعاليات ومواقع الفكاهة والمجتمعات الإبداعية.

لمن يُناسب نطاق .fun؟

يناسب نطاق .fun مدونات الترفيه، ومجتمعات الألعاب، ومنظمي الفعاليات، وخدمات الحفلات، ومبدعي الفكاهة الذين يتطلعون إلى عرض محتوى مرح، وبناء علامات تجارية لا تُنسى، والإشارة إلى تجارب خفيفة الظل.