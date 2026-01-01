ما هو نطاق .blog؟ نطاق .blog هو نطاق عام تم إنشاؤه للمدونات والنشر الشخصي أو المهني. وهو متاح للجميع ويستخدم على نطاق واسع من قبل الكتاب والعلامات التجارية والمواقع الإلكترونية التي تركز على المحتوى.

لمن يُناسب نطاق .blog؟ يناسب نطاق .blog الكتّاب، ومنشئي المحتوى، والمسوقين، وفرق الإعلام الذين يرغبون في منصة واضحة لعرض مقالاتهم وآرائهم القيادية. وهو مناسب للمدونات الشخصية، ومراكز أخبار الشركات، ومشاريع النشر المتخصصة.