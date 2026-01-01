امنح صوتك موطناً من خلال نطاق .blog

MAD278.99/سنةMAD18.99السنة الأولى
وفر 93%
للسنة الأولى
.blog
احصل على نطاق مجاني .blog مع استضافة مواقع ويب مميزة لمدة 12 شهرًا.

حول الدومين .blog

نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .blog

ما هو نطاق .blog؟

نطاق .blog هو نطاق عام تم إنشاؤه للمدونات والنشر الشخصي أو المهني. وهو متاح للجميع ويستخدم على نطاق واسع من قبل الكتاب والعلامات التجارية والمواقع الإلكترونية التي تركز على المحتوى.

لمن يُناسب نطاق .blog؟

يناسب نطاق .blog الكتّاب، ومنشئي المحتوى، والمسوقين، وفرق الإعلام الذين يرغبون في منصة واضحة لعرض مقالاتهم وآرائهم القيادية. وهو مناسب للمدونات الشخصية، ومراكز أخبار الشركات، ومشاريع النشر المتخصصة.

لماذا تختار نطاق .blog؟

يشير نطاق .blog بوضوح إلى المواقع التي تركز على المحتوى، مما يساعد الزوار على فهم موقعك الإلكتروني فورًا وتذكره بسهولة. كما أنه يوفر خيارًا احترافيًا ومتسقًا لمنشوراتك وعناوين بريدك الإلكتروني، ويساهم في نمو علامتك التجارية على المدى الطويل.

معلومات النطاق لـ .blog

نطاق المستوى الأعلى
.blog
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
3 سنوات
حماية خصوصية الدومين
مجانا
RegistrarLock
رسوم ICANN
MAD ⁦1.80⁩

لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟

لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح

كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق

1. أضف اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
تُباع النطاقات المميزة بسرعة - ابحث عن نطاقك واحجزه اليوم.ابدأ البحث

استكشف امتدادات النطاقات الأخرى

.com

المجال المفضل في العالم

MAD ⁦155.99⁩MAD54.99السنة الأولىتحقق من توفّره

.cloud

حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة

MAD ⁦240.99⁩MAD18.99السنة الأولىتحقق من توفّره

.shop

حوّل المتصفحين إلى مشترين

MAD ⁦296.99⁩MAD9.99السنة الأولىتحقق من توفّره

.io

النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة

MAD ⁦695.99⁩MAD296.99السنة الأولىتحقق من توفّره

.icu

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.

MAD ⁦148.99⁩MAD18.99السنة الأولىتحقق من توفّره

.info

عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً

MAD ⁦296.99⁩MAD36.99السنة الأولىتحقق من توفّره

.pro

أظهر للعالم ما تجيده

MAD ⁦296.99⁩MAD27.99السنة الأولىتحقق من توفّره

.online

عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

MAD ⁦333.99⁩MAD9.99السنة الأولىتحقق من توفّره

الأسئلة الشائعة حول دومين blog.

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs MAD ⁦18.99⁩ for the first year. After that, the renewal fee is MAD ⁦278.99⁩/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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