ما هو دومين ‎.app؟ نطاق .app هو نطاق عام آمن من المستوى الأعلى مصمم للتطبيقات والمطورين والمشاريع التقنية. وهو يفرض استخدام بروتوكول HTTPS افتراضيًا، مما يجعله مثاليًا لمواقع البرامج وتطبيقات الجوال والويب.

لمن يُستخدم نطاق .app؟ يُعد نطاق .app مثاليًا لمطوري التطبيقات، والشركات الناشئة في مجال البرمجيات، ومنتجات SaaS، واستوديوهات ألعاب الهاتف المحمول التي ترغب في الحصول على موقع آمن ومعروف للتنزيلات والتحديثات وصفحات المنتجات عبر المنصات.