قم بتشغيل تطبيقك باستخدام نطاق .app
MAD185.99/سنةMAD92.99السنة الأولىللسنة الأولى
وفر 50%
حول الدومين .app
نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .app
ما هو دومين .app؟
نطاق .app هو نطاق عام آمن من المستوى الأعلى مصمم للتطبيقات والمطورين والمشاريع التقنية. وهو يفرض استخدام بروتوكول HTTPS افتراضيًا، مما يجعله مثاليًا لمواقع البرامج وتطبيقات الجوال والويب.
لمن يُستخدم نطاق .app؟
يُعد نطاق .app مثاليًا لمطوري التطبيقات، والشركات الناشئة في مجال البرمجيات، ومنتجات SaaS، واستوديوهات ألعاب الهاتف المحمول التي ترغب في الحصول على موقع آمن ومعروف للتنزيلات والتحديثات وصفحات المنتجات عبر المنصات.
لماذا تختار نطاق .app؟
يشير نطاق .app بوضوح إلى تركيز الموقع على البرمجيات أو تطبيقات الجوال، مما يساعد المستخدمين على التعرف على موقعك والثقة به. كما أنه يدعم عناوين URL آمنة وسهلة التذكر، بالإضافة إلى علامة تجارية متسقة عبر مواقع الويب وعناوين البريد الإلكتروني والمواد التسويقية.
معلومات النطاق لـ .app
نطاق المستوى الأعلى
.app
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجانا
RegistrarLock
دومينات IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
MAD 1.80
لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟
لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح
كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق
1. أضف اسم علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
2. اجعلها مختصرة
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
3. البساطة هي الأفضل
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
4. فكر في جمهورك
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
5. تصرف بسرعة
استكشف امتدادات النطاقات الأخرى
.com
المجال المفضل في العالم
.cloud
حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة
.shop
حوّل المتصفحين إلى مشترين
.io
النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة
.icu
أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.
.info
عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً
.pro
أظهر للعالم ما تجيده
.online
عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الأسئلة الشائعة حول دومين app.
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs MAD 92.99 for the first year. After that, the renewal fee is MAD 185.99/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.