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قوالب مواقع إلكترونية لتأجير بيوت العطلات

مصمم لمالكي العقارات، والمضيفين، وشركات السفر، ومزودي خدمات الإقامة الذين يروجون لقوائم العقارات المؤجرة.
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Mariel (hotel)

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Montier (resort)

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Verbier (vacation rental)

Verbier (vacation rental)

الأسئلة الشائعة حول قوالب مواقع الويب

قوالب المواقع الإلكترونية لتأجير العقارات السياحية هي مخططات مصممة مسبقاً ومخصصة لعقارات الإيجار وبيوت العطلات. وهي تساعد في استعراض أماكن الإقامة، ووسائل الراحة، والتوفر، مع إتاحة الفرصة للزوار لتقديم طلبات الحجز.

Oui. Vous pouvez personnaliser les modèles de sites web en modifiant le texte, les images, les couleurs, les mises en page et les fonctionnalités pour les adapter à votre marque et à vos objectifs. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des pages et des sections quand vous le souhaitez. Tous les modèles sont entièrement modifiables et ne nécessitent aucune expérience en codage ou en design.

Selon le modèle choisi, l'expérience d'édition peut varier. Certains modèles sont créés avec Hostinger Website Builder, tandis que d'autres sont basés sur Hostinger Horizons.

Les modèles conçus avec Hostinger Website Builder utilisent un éditeur de glisser-déposer avec des outils IA intégrés qui vous aident à générer du contenu et à ajuster les mises en page rapidement.

Les modèles Horizons adoptent une approche de vibe-coding. Au lieu de glisser-déposer manuellement les éléments, vous décrivez simplement les changements souhaités par chat à l'IA, qui applique les mises à jour pour vous.

Les deux éditeurs sont adaptés aux débutants, vous pouvez donc simplement choisir le design de modèle qui vous plaît et le personnaliser selon vos besoins.

لا. تم تصميم قوالب المواقع الإلكترونية من Hostinger لتكون مناسبة للمبتدئين تماماً ولا تتطلب أي مهارات في البرمجة. يمكنك بناء موقعك وتخصيصه بالكامل باستخدام المحررات المرئية وأدوات الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى تعديل النصوص، واستبدال الصور، وضبط المخططات، وإضافة أقسام جديدة لإنشاء موقع إلكتروني احترافي يلبي احتياجاتك.

باستخدام قوالب المواقع الإلكترونية من Hostinger، يمكنك إطلاق موقعك في غضون دقائق أو ساعات، وذلك اعتماداً على حجم التخصيص الذي تحتاجه.

قد تختلف العملية أيضاً اعتماداً على المحرر المستخدم لإنشاء القالب. تستخدم القوالب المبنية بأداة إنشاء المواقع من Hostinger محرر السحب والإفلات الذي يتيح لك ضبط كل عنصر في الصفحة بسرعة. وهي تتضمن أقساماً مصممة مسبقاً وأدوات ذكاء اصطناعي يمكنها مساعدتك في إنشاء محتوى إضافي حسب الحاجة. يمكنك تشبيه الأمر بمجموعة "ليغو" تحتوي على قطع جاهزة يسهل تجميعها.

تتبع القوالب التي تم إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons البرمجة بالتوجيه (Vibe-coding). فبدلاً من سحب العناصر يدوياً، تقوم بوصف التغييرات التي تريدها ويقوم الذكاء الاصطناعي بتطبيقها نيابة عنك. يتيح ذلك تخصيصاً أعمق وحرية إبداعية أكبر، على الرغم من أن إنهاء التصميم قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً نظراً لأن النتيجة تعتمد على الأوامر التي تقدمها.

نعم، جميع قوالب المواقع الإلكترونية من Hostinger محسّنة لتتوافق مع محركات البحث. يستفيد موقعك الإلكتروني من سرعات تحميل فائقة، وبنية منطقية، وميزات تحسين محركات البحث الداخلية (On-page SEO) المدمجة.

كما سيكون موقعك الإلكتروني متوافقاً تماماً مع الأجهزة المحمولة. هذا يعني أنه بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمه زوارك، سيبدو موقعك رائعاً ويعمل بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية على حد سواء.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

أنشئ موقعك الإلكتروني باستخدام أداة إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
أنشئ موقعًا إلكترونيًا من خلال طلب واحد باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي، ثم قم بتخصيص كل التفاصيل باستخدام أدوات السحب والإفلات البسيطة.
ابتكر مع هورايزونز
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

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