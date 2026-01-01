باستخدام قوالب المواقع الإلكترونية من Hostinger، يمكنك إطلاق موقعك في غضون دقائق أو ساعات، وذلك اعتماداً على حجم التخصيص الذي تحتاجه.

قد تختلف العملية أيضاً اعتماداً على المحرر المستخدم لإنشاء القالب. تستخدم القوالب المبنية بأداة إنشاء المواقع من Hostinger محرر السحب والإفلات الذي يتيح لك ضبط كل عنصر في الصفحة بسرعة. وهي تتضمن أقساماً مصممة مسبقاً وأدوات ذكاء اصطناعي يمكنها مساعدتك في إنشاء محتوى إضافي حسب الحاجة. يمكنك تشبيه الأمر بمجموعة "ليغو" تحتوي على قطع جاهزة يسهل تجميعها.

تتبع القوالب التي تم إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons البرمجة بالتوجيه (Vibe-coding). فبدلاً من سحب العناصر يدوياً، تقوم بوصف التغييرات التي تريدها ويقوم الذكاء الاصطناعي بتطبيقها نيابة عنك. يتيح ذلك تخصيصاً أعمق وحرية إبداعية أكبر، على الرغم من أن إنهاء التصميم قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً نظراً لأن النتيجة تعتمد على الأوامر التي تقدمها.