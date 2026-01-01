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قوالب مواقع اللياقة البدنية والرياضة

مصمم خصيصًا للصالات الرياضية، والمدربين الشخصيين، والنوادي الرياضية، ومدربي اللياقة البدنية، والمتخصصين في مجال الصحة والعافية الذين يروجون لخدماتهم.
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Aloe (online yoga classes)

Aloe (online yoga classes)

Rness (fitness studio)

Rness (fitness studio)

Yoga studio (warm)

Yoga studio (warm)

Bronx

Bronx

Coreline (pilates studio)

Coreline (pilates studio)

Enson

Enson

Linden (yoga studio)

Linden (yoga studio)

Luma (yoga studio)

Luma (yoga studio)

Pulse (dance studio)

Pulse (dance studio)

الأسئلة الشائعة حول قوالب مواقع الويب

قوالب مواقع اللياقة البدنية والرياضة هي مخططات مصممة مسبقاً ومخصصة للصالات الرياضية، والمدربين الشخصيين، والأندية الرياضية. وهي تساعد في الترويج للبرامج التدريبية، والحصص الدراسية، والاشتراكات، مع السماح للزوار بالتسجيل أو حجز الجلسات.

نعم. يمكنك تخصيص قوالب المواقع الإلكترونية عبر تغيير النصوص، والصور، والألوان، والمخططات، والميزات لتتوافق مع هويتك التجارية وأهدفك. كما يمكنك أيضاً إضافة أو إزالة الصفحات والأقسام في أي وقت تشاء. جميع القوالب قابلة للتعديل بالكامل ولا تتطلب أي خبرة في البرمجة أو التصميم.

قد تختلف تجربة التعديل حسب القالب الذي تختاره. تم إنشاء بعض القوالب باستخدام أداة إنشاء المواقع من Hostinger، بينما تم بناء قوالب أخرى بواسطة Hostinger Horizons.

تستخدم القوالب المبنية بأداة إنشاء المواقع من Hostinger محرر السحب والإفلات مع أدوات ذكاء اصطناعي مدمجة تساعدك على إنشاء المحتوى وضبط المخططات بسرعة.

تتبع قوالب Horizons نهج البرمجة بالتوجيه (Vibe-coding). فبدلاً من سحب العناصر وإفلاتها يدوياً، تقوم بوصف التغييرات التي تريدها والدردشة مع الذكاء الاصطناعي، ليتولى هو تطبيق التحديثات نيابة عنك.

كلا المحررين مناسبان للمبتدئين، لذا يمكنك ببساطة اختيار تصميم القالب الذي يعجبك وتخصيصه ليلبي احتياجاتك.

لا. تم تصميم قوالب المواقع الإلكترونية من Hostinger لتكون مناسبة للمبتدئين تماماً ولا تتطلب أي مهارات في البرمجة. يمكنك بناء موقعك وتخصيصه بالكامل باستخدام المحررات المرئية وأدوات الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى تعديل النصوص، واستبدال الصور، وضبط المخططات، وإضافة أقسام جديدة لإنشاء موقع إلكتروني احترافي يلبي احتياجاتك.

باستخدام قوالب المواقع الإلكترونية من Hostinger، يمكنك إطلاق موقعك في غضون دقائق أو ساعات، وذلك اعتماداً على حجم التخصيص الذي تحتاجه.

قد تختلف العملية أيضاً اعتماداً على المحرر المستخدم لإنشاء القالب. تستخدم القوالب المبنية بأداة إنشاء المواقع من Hostinger محرر السحب والإفلات الذي يتيح لك ضبط كل عنصر في الصفحة بسرعة. وهي تتضمن أقساماً مصممة مسبقاً وأدوات ذكاء اصطناعي يمكنها مساعدتك في إنشاء محتوى إضافي حسب الحاجة. يمكنك تشبيه الأمر بمجموعة "ليغو" تحتوي على قطع جاهزة يسهل تجميعها.

تتبع القوالب التي تم إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons البرمجة بالتوجيه (Vibe-coding). فبدلاً من سحب العناصر يدوياً، تقوم بوصف التغييرات التي تريدها ويقوم الذكاء الاصطناعي بتطبيقها نيابة عنك. يتيح ذلك تخصيصاً أعمق وحرية إبداعية أكبر، على الرغم من أن إنهاء التصميم قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً نظراً لأن النتيجة تعتمد على الأوامر التي تقدمها.

نعم، جميع قوالب المواقع الإلكترونية من Hostinger محسّنة لتتوافق مع محركات البحث. يستفيد موقعك الإلكتروني من سرعات تحميل فائقة، وبنية منطقية، وميزات تحسين محركات البحث الداخلية (On-page SEO) المدمجة.

كما سيكون موقعك الإلكتروني متوافقاً تماماً مع الأجهزة المحمولة. هذا يعني أنه بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمه زوارك، سيبدو موقعك رائعاً ويعمل بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية على حد سواء.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

أنشئ موقعك الإلكتروني باستخدام أداة إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
أنشئ موقعًا إلكترونيًا من خلال طلب واحد باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي، ثم قم بتخصيص كل التفاصيل باستخدام أدوات السحب والإفلات البسيطة.
ابتكر مع هورايزونز
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

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