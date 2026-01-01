نعم. يمكنك تخصيص قوالب المواقع الإلكترونية عبر تغيير النصوص، والصور، والألوان، والمخططات، والميزات لتتوافق مع هويتك التجارية وأهدافك. كما يمكنك أيضاً إضافة أو إزالة الصفحات والأقسام في أي وقت تشاء. جميع القوالب قابلة للتعديل بالكامل ولا تتطلب أي خبرة في البرمجة أو التصميم.

قد تختلف تجربة التعديل حسب القالب الذي تختاره. تم إنشاء بعض القوالب باستخدام أداة إنشاء المواقع من Hostinger، بينما تم بناء قوالب أخرى بواسطة Hostinger Horizons.

تستخدم القوالب المبنية بأداة إنشاء المواقع من Hostinger محرر السحب والإفلات مع أدوات ذكاء اصطناعي مدمجة تساعدك على إنشاء المحتوى وضبط المخططات بسرعة.

تتبع قوالب Horizons نهج البرمجة بالتوجيه (Vibe-coding). فبدلاً من سحب العناصر وإفلاتها يدوياً، تقوم بوصف التغييرات التي تريدها والدردشة مع الذكاء الاصطناعي، ليتولى هو تطبيق التحديثات نيابة عنك.

كلا المحررين مناسبان للمبتدئين، لذا يمكنك ببساطة اختيار تصميم القالب الذي يعجبك وتخصيصه ليلبي احتياجاتك.