ما هو قالب الموقع الإلكتروني؟
قالب الموقع الإلكتروني، أو تصميم الموقع، هو تخطيط مُعدّ مسبقًا لموقع إلكتروني، يتضمن بنية جاهزة وعناصر تصميم ومحتوى نموذجي. وهو بمثابة نقطة انطلاق يمكنك تخصيصها بنصوصك وصورك وعلامتك التجارية وميزاتك الخاصة لإنشاء موقع إلكتروني متكامل بسرعة.
تتضمن قوالب مواقع الاستضافة عادةً ما يلي:
- تخطيطات الصفحات (الصفحة الرئيسية، صفحة "نبذة عنا"، صفحة "اتصل بنا"، إلخ)
- عناصر التصميم مثل الخطوط والألوان والأقسام
- بنية التنقل
- تصميم متجاوب بحيث يعمل الموقع على كلٍ من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
استخدام قالب يعني أنك لست بحاجة إلى تصميم أو برمجة موقع إلكتروني من الصفر. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار قالب يناسب احتياجاتك وتعديله ليتناسب مع علامتك التجارية أو مشروعك.
ما هي أنواع قوالب مواقع الويب المختلفة؟
صُممت قوالب مواقع Hostinger الإلكترونية لتناسب أغراضًا وقطاعات متنوعة. وبحسب المجال، تتراوح التصاميم بين البسيطة والأنيقة إلى الجريئة والنابضة بالحياة.
تشمل بعض فئات القوالب الأكثر شيوعًا: التجارة الإلكترونية، ومعارض الأعمال، والأعمال، والسير الذاتية، والمدونات، والتسويق، والأزياء. كما تتوفر مجموعة مختارة من القوالب الفارغة إذا كانت لديك رؤية محددة ترغب في تجسيدها.
كيف أختار قالبًا لموقعي الإلكتروني؟
ابدأ بالتفكير فيما تريد تحقيقه من خلال موقعك الإلكتروني. بناءً على أهدافك، قد تحتاج إلى أنواع مختلفة من المواقع الإلكترونية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام:
- قالب موقع إلكتروني تجاري لموقع شركة
- قالب لعرض أعمالك
- قالب للتجارة الإلكترونية لبيع المنتجات عبر الإنترنت.
بمجرد تحديد نوع الموقع الذي تحتاجه، ضع في اعتبارك ما يلي:
- الميزات والوظائف المطلوبة. على سبيل المثال، تحتاج مواقع التجارة الإلكترونية إلى صفحات للمنتجات وخيارات للدفع، بينما قد يفضل المؤثرون أو صناع المحتوى تصميمات على غرار المدونات لمشاركة القصص والصور.
- تصميم الموقع. اختر تصميمًا يناسب محتواك، مثل تصميم بسيط لعرض الأعمال أو تصميم أكثر ديناميكية للشركات.
- توافق العلامة التجارية. يجب أن يكون مظهر القالب قريبًا من أسلوب علامتك التجارية بحيث يمكن تخصيصه بسهولة ليتناسب مع هويتك.
ما الذي يجعل قالب تصميم موقع الويب جيدًا؟
مع أنه لا توجد إجابة قاطعة، إلا أن قوالب تصميم المواقع الإلكترونية الجيدة يجب أن تكون متوافقة تمامًا مع الأجهزة المحمولة، ومصممة باستخدام لغة HTML5، وتتبع مبادئ واتجاهات التصميم الحديثة.
علاوة على ذلك، يجب أن يخدم قالب تصميم الموقع الإلكتروني الجيد أغراضًا متعددة. على سبيل المثال، يجب أن يكون تصميم موقع إلكتروني من صفحة واحدة سهل التحويل إلى متجر إلكتروني بإضافة وظائف التجارة الإلكترونية وصفحات إضافية.
كيف يمكنني إنشاء موقع ويب باستخدام قالب؟
Simply choose the website design you like – you can preview it before you start editing.
Hostinger offers two types of website templates – Hostinger Website Builder and Horizons templates. Both are mobile-friendly, SEO-ready, and easy to customize and launch. The difference lies in how you edit them.
Hostinger Website Builder templates use a traditional drag-and-drop editor, allowing you to change fonts, adjust colors, and update images and text manually. AI tools, such as AI Writer, are also available to help speed things up.
Horizons templates follow a vibe coding approach. You can update text and images directly, and adjust fonts or color schemes by describing the changes to an AI agent, which will apply them for you.
Both approaches are beginner-friendly and make it easy to apply changes quickly – so simply choose the template that suits you best.
Once you’re happy with how your website looks, click Publish, and it will go live immediately.
هل قوالب مواقع هوستينجر مجانية؟
You can start building your project using any Hostinger template for free, with no credit card required. However, you’ll need to upgrade to a paid plan when you’re ready to publish your project online.
Depending on the template you choose, plans start at MAD 13.99/الشهر for templates built with the drag-and-drop website builder, or MAD 64.99/الشهر for templates powered by the vibe-coding editor.
Hostinger plans already include hosting and a custom domain name, so you won’t need to pay extra or use third-party services.
هل يمكنني إضافة المزيد من الصفحات إلى القالب الذي اخترته؟
بالتأكيد – فكّر في قوالب تصميم المواقع الإلكترونية كأمثلة إبداعية لكيفية ظهور موقع إلكتروني. يمكنك تخصيصها بحرية وإضافة صفحات أو أقسام جديدة كلما احتجت إلى ذلك أثناء تعديل مشروعك.
هل أحتاج إلى مهارات البرمجة لاستخدام قالب؟
لا. قوالب تصميم مواقع هوستينجر مصممة لتكون سهلة التخصيص دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية. يمكنك تعديل التخطيطات والنصوص والصور والعناصر الأخرى أثناء إنشاء مشروعك، مما يتيح لك إنشاء موقع ويب احترافي دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
هل قوالب مواقع هوستينجر جيدة لتحسين محركات البحث؟
هل قوالب مواقع الويب متوافقة مع الأجهزة المحمولة؟
هل يمكنني إجراء تغييرات على موقعي الإلكتروني بعد نشره؟
بالتأكيد. حتى أفضل المواقع الإلكترونية تستفيد من التحديثات المنتظمة. قد ترغب من حين لآخر في إنشاء صفحات جديدة، أو تحديث المحتوى الحالي، أو إضافة وظائف جديدة مع نمو موقعك. قد تتغير بيانات الاتصال الخاصة بك، أو قد يتطور مشروعك إلى متجر إلكتروني متكامل. عند الحاجة، ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وإجراء التحديثات، ونشر التغييرات.
هل يمكنني تغيير كود موقعي الإلكتروني؟
قد يختلف مستوى الوصول إلى شفرة موقعك الإلكتروني باختلاف المحرر الذي تستخدمه.
مع أداة إنشاء مواقع Hostinger، لا يمكنك تعديل شفرة المصدر لموقع قائم على قالب بشكل مباشر، ولكن يمكنك إضافة أجزاء من الشفرة المخصصة إلى صفحاتك. يتيح لك هذا توسيع موقعك الإلكتروني بوظائف إضافية، مثل الأدوات المصغّرة، والرسوم البيانية، والخرائط التفاعلية، والنماذج، والرسوم المتحركة، وغيرها.
مع Hostinger Horizons، لديك وصول كامل إلى شفرة مشروعك، مما يمنحك مرونة أكبر ويجعله خيارًا مناسبًا للمستخدمين الأكثر خبرة الذين يرغبون في تخصيص أعمق.
ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟
أنشئ موقعك الإلكتروني باستخدام أداة إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
أنشئ موقعًا إلكترونيًا من خلال طلب واحد باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي، ثم قم بتخصيص كل التفاصيل باستخدام أدوات السحب والإفلات البسيطة.
ابتكر مع AI Horizons
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.