Openship هي منصة نشر مفتوحة المصدر وقابلة للاستضافة الذاتية تحول أي خادم إلى منصتك الخاصة كخدمة. وجهها إلى مستودع Git وستكتشف المكدس، وتبني حاوية، وتوفر قواعد البيانات، والدومينات، وTLS، وتشحن النتيجة — لا توجد ملفات مسار أو YAML للحفاظ عليها. ميزات النشر بالدفع، وبيئات المعاينة، وسير عمل التطوير والإنتاج، وعمليات التراجع بنقرة واحدة مدمجة.

تضمن استضافة Openship الذاتية بقاء مسار البناء الخاص بك، وبيانات التطبيق، والبنية التحتية بالكامل على الأجهزة التي تتحكم فيها، دون تسعير لكل مقعد أو تقييد من البائع. أدر كل شيء من لوحة تحكم الويب، أو تطبيق سطح المكتب، أو واجهة سطر الأوامر (CLI)، أو واجهة برمجة تطبيقات REST، وانقل حاويات Docker القياسية بين المزودين وقتما تشاء.