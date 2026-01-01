ExcaliDash هو طبقة إدارة مستضافة ذاتيًا لـ Excalidraw تحول مجموعة من الرسومات المتناثرة إلى مساحة عمل منظمة وقابلة للبحث. بدلاً من التعامل مع ملفات .excalidraw الفردية، تحصل على لوحة تحكم مركزية حيث تعيش الرسومات في مجموعات، ويتم تسجيل كل تغيير في سجل الإصدارات، ويمكن مشاركة المخططات عبر روابط محددة النطاق. إنه يجمع محرر Excalidraw الكامل مع واجهة خلفية خفيفة الوزن، بحيث يتم الرسم والحفظ والتنظيم كلها في نسخة خاصة واحدة.

تشغيل ExcaliDash على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل رسم بياني، ورسم معماري، ولوحة عصف ذهني بالكامل داخل بنيتك التحتية. لا توجد رسوم لكل مستخدم ولا وصول لطرف ثالث إلى بياناتك، بينما تتيح حسابات المستخدمين المتعددين الاختيارية وتسجيل الدخول الموحد OIDC للفرق التعاون بأمان تحت سيطرتك الخاصة.