نشر ExcaliDash بنقرة واحدة.
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا لتنظيم وإدارة والتعاون على رسومات Excalidraw الخاصة بك مع سجل الإصدارات ومشاركة الروابط الآمنة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ExcaliDash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ExcaliDash
ExcaliDash هو طبقة إدارة مستضافة ذاتيًا لـ Excalidraw تحول مجموعة من الرسومات المتناثرة إلى مساحة عمل منظمة وقابلة للبحث. بدلاً من التعامل مع ملفات .excalidraw الفردية، تحصل على لوحة تحكم مركزية حيث تعيش الرسومات في مجموعات، ويتم تسجيل كل تغيير في سجل الإصدارات، ويمكن مشاركة المخططات عبر روابط محددة النطاق. إنه يجمع محرر Excalidraw الكامل مع واجهة خلفية خفيفة الوزن، بحيث يتم الرسم والحفظ والتنظيم كلها في نسخة خاصة واحدة.
تشغيل ExcaliDash على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل رسم بياني، ورسم معماري، ولوحة عصف ذهني بالكامل داخل بنيتك التحتية. لا توجد رسوم لكل مستخدم ولا وصول لطرف ثالث إلى بياناتك، بينما تتيح حسابات المستخدمين المتعددين الاختيارية وتسجيل الدخول الموحد OIDC للفرق التعاون بأمان تحت سيطرتك الخاصة.
الميزات الرئيسية لـ ExcaliDash
لوحة تحكم الرسم المركزي
قم بتنظيم جميع رسومات Excalidraw الخاصة بك في مجموعات مع الصور المصغرة والبحث، بحيث يسهل العثور على المخططات بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر ملفات متفرقة.
سجل الإصدار
يتم التقاط لقطة لكل تعديل تلقائيًا، مما يتيح لك مراجعة الحالات السابقة واستعادة الإصدارات السابقة لأي رسم عند حدوث أخطاء.
مشاركة الروابط المحددة النطاق
شارك الرسومات الفردية عبر روابط ذات وصول متحكم به، مما يمنح المتعاونين أو أصحاب المصلحة إمكانية العرض أو التعديل دون الكشف عن مساحة عملك بالكامل.
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة أشخاص العمل على نفس اللوحة معًا عبر WebSockets، مما يجعل جلسات العصف الذهني والتصميم المباشرة سلسة للفرق الموزعة.
المصادقة المرنة
تشغيل في وضع المستخدم الفردي أو تمكين حسابات متعددة المستخدمين مع تسجيل الدخول الموحد (SSO) عبر OIDC، مما يناسب الاستخدام الشخصي والفرق الكبيرة على حد سواء.
لماذا تشغّل ExcaliDash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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