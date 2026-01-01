انشر Decidim بنقرة واحدة.
منصة ديمقراطية تشاركية مفتوحة المصدر لاستشارات المواطنين، والميزانية التشاركية، واتخاذ القرارات التعاوني.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Decidim
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Decidim
Decidim هو إطار عمل الديمقراطية التشاركية الذي تم بناؤه في الأصل لمدينة برشلونة، ويستخدم الآن من قبل الحكومات الوطنية والمجالس الإقليمية والجامعات والمنظمات المدنية في أكثر من ثلاثين دولة لإجراء الاستفتاءات والميزانيات التشاركية وجمعيات المواطنين وعمليات صياغة السياسات المشتركة عبر الإنترنت.
تضمن استضافة Decidim ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات المواطنين وسجلات التصويت وتاريخ المداولات تحت سيادتك الكاملة — وليس أبدًا على خدمة برمجية كخدمة (SaaS) تابعة لجهة خارجية — مع منحك شفرة Ruby on Rails المصدرية الكاملة بموجب ترخيص AGPL-3.0 لتوسيعها وتدقيقها والاتحاد مع مثيلات Decidim الأخرى.
الميزات الرئيسية لـ Decidim
الميزانية التشاركية
إجراء مشاورات ميزانية متعددة المراحل حيث يقترح المواطنون ويدعمون ويصوتون على كيفية تخصيص الأموال العامة، مع قواعد تصويت مدمجة ونشر النتائج.
مجالس المواطنين
تنظيم العمليات التداولية مع المقترحات والمناقشات والاجتماعات وتتبع المساءلة بحيث يمكن تتبع كل مساهمة مواطن من الفكرة إلى النتيجة.
متعدد المستأجرين بالتصميم
استضف مساحات مشاركة مستقلة متعددة — مدن، إدارات، أو منظمات — على نسخة واحدة من Decidim بمحتوى ومسؤولين معزولين.
قرارات قابلة للتدقيق
يتم تسجيل كل اقتراح وتصويت وتعديل في جدول زمني شفاف يمكن للمواطنين والصحفيين وهيئات الرقابة فحصه في أي وقت.
تكامل المعايير المفتوحة
يتيح دعم تسجيل الدخول الموحد باستخدام SAML و OAuth، وواجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL، و ActivityPub لـ Decidim الاندماج مع أنظمة الهوية المدنية الحالية والشبكة الفيدرالية الأوسع.
مترجم إلى أكثر من 60 لغة
سفن مترجمة للاستخدام من قبل الحكومات والمنظمات الشعبية في جميع أنحاء العالم، مع أدوات مدمجة لترجمة المحتوى داخل كل مساحة مشاركة.
لماذا تشغّل Decidim على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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