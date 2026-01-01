Decidim هو إطار عمل الديمقراطية التشاركية الذي تم بناؤه في الأصل لمدينة برشلونة، ويستخدم الآن من قبل الحكومات الوطنية والمجالس الإقليمية والجامعات والمنظمات المدنية في أكثر من ثلاثين دولة لإجراء الاستفتاءات والميزانيات التشاركية وجمعيات المواطنين وعمليات صياغة السياسات المشتركة عبر الإنترنت.

تضمن استضافة Decidim ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات المواطنين وسجلات التصويت وتاريخ المداولات تحت سيادتك الكاملة — وليس أبدًا على خدمة برمجية كخدمة (SaaS) تابعة لجهة خارجية — مع منحك شفرة Ruby on Rails المصدرية الكاملة بموجب ترخيص AGPL-3.0 لتوسيعها وتدقيقها والاتحاد مع مثيلات Decidim الأخرى.