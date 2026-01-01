خصم يصل إلى 69% على Bitwarden

نشر Bitwarden بنقرة واحدة.

خادم مدير كلمات المرور Bitwarden الرسمي المستضاف ذاتيًا، مقترنًا بخدمة قاعدة بيانات MariaDB مخصصة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Bitwarden بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Bitwarden

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Bitwarden

Bitwarden هو خادم مدير كلمات المرور الرسمي الذي تم بناؤه وصيانته بواسطة Bitwarden Inc. ينشر هذا القالب Bitwarden lite، وهو توزيع البائع أحادي الحاوية، جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات MariaDB مخصصة. على عكس عمليات إعادة التنفيذ المجتمعية لواجهة برمجة تطبيقات Bitwarden (API)، فإنه يقوم بتشغيل نفس رمز الخادم الذي يشحنه Bitwarden لعملائه، لذا فإن سلوك الخزنة والتشفير وتواتر التحديثات تأتي مباشرة من البائع.

تضمن الاستضافة الذاتية على خادم VPS الخاص بك بقاء كل عنصر في الخزنة والمرفقات والملفات داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بينما تستمر أجهزتك في استخدام ملحقات متصفح Bitwarden الرسمية وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهة سطر الأوامر (CLI). يقوم Traefik بتوجيه الحاوية بشهادات Let's Encrypt التلقائية، مما يلبي متطلبات HTTPS التي يفرضها عملاء Bitwarden. يوصي Bitwarden بإصدار lite للاستخدام الشخصي والمختبرات المنزلية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Bitwarden

خادم Bitwarden الرسمي

يقوم بتشغيل رمز الخادم الذي تبنيه وتصونه شركة Bitwarden Inc.، لذلك تأتي إصلاحات الأمان والإصدارات مباشرة من البائع.

توافق العميل الرسمي

تتصل ملحقات المتصفح، وتطبيقات سطح المكتب، وتطبيقات الجوال، و Bitwarden CLI بخادمك الخاص دون أي تعديل.

خزانة مشفرة شاملة

يتم تشفير العناصر على أجهزتك بموجب نموذج عدم المعرفة، لذلك لا يرى الخادم أبدًا كلمة مرورك الرئيسية.

المنظمات والمشاركة

شارك بيانات الاعتماد مع أفراد العائلة أو الزملاء من خلال المؤسسات والمجموعات مع التحكم في الوصول لكل مستخدم.

خدمات المؤسسات الاختيارية

يتم تضمين SSO و SCIM لتوفير المستخدمين وتسجيل الأحداث داخل الصورة ويمكن تفعيلها عندما تتطلبها الرخصة.

لماذا تشغّل Bitwarden على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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