Bitwarden هو خادم مدير كلمات المرور الرسمي الذي تم بناؤه وصيانته بواسطة Bitwarden Inc. ينشر هذا القالب Bitwarden lite، وهو توزيع البائع أحادي الحاوية، جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات MariaDB مخصصة. على عكس عمليات إعادة التنفيذ المجتمعية لواجهة برمجة تطبيقات Bitwarden (API)، فإنه يقوم بتشغيل نفس رمز الخادم الذي يشحنه Bitwarden لعملائه، لذا فإن سلوك الخزنة والتشفير وتواتر التحديثات تأتي مباشرة من البائع.

تضمن الاستضافة الذاتية على خادم VPS الخاص بك بقاء كل عنصر في الخزنة والمرفقات والملفات داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بينما تستمر أجهزتك في استخدام ملحقات متصفح Bitwarden الرسمية وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهة سطر الأوامر (CLI). يقوم Traefik بتوجيه الحاوية بشهادات Let's Encrypt التلقائية، مما يلبي متطلبات HTTPS التي يفرضها عملاء Bitwarden. يوصي Bitwarden بإصدار lite للاستخدام الشخصي والمختبرات المنزلية.