Hostinger Mail vs GoDaddy Email

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*Data di confronto: 1 giugno 2026.
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Simos
Utilizzo Hostinger da piÃ¹ di un anno e ne sono estremamente soddisfatto. Oltre alla loro professionalitÃ generale, il servizio di posta elettronica Ã¨ davvero fantastico: affidabile, facile da configurare e perfetto per la comunicazione professionale.
Bob Stewart
Il servizio di Hostinger ha tutto ciÃ² di cui ho bisogno per email e dominio, con le funzionalitÃ giuste e un prezzo equo. Altri servizi di hosting affermano di essere i migliori, ma ti sommergeranno con procedure complesse e strategie di marketing aggressive.
OASK Publishers
Utilizzo i servizi di posta elettronica di Hostinger per le comunicazioni aziendali e, nel complesso, l'esperienza Ã¨ stata fluida e affidabile. La procedura di configurazione Ã¨ stata semplice e la connessione di indirizzi email con dominio personalizzato Ã¨ stata facile, anche senza competenze tecniche avanzate.
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