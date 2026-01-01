Hostinger Mail contro Zoho Mail

Confronta Hostinger e Zoho in un colpo d'occhio per trovare il giusto servizio di email hosting aziendale per le tue esigenze.
Vedi confronto

PerchÃ© scegliere Hostinger Mail?

Un'ottima email non deve essere complicata o costosa. Ãˆ qui che Hostinger si rivela utile.

Valore che ha davvero senso

Una casella di posta elettronica professionale non dovrebbe costare una fortuna. Hostinger Business Email ti offre un indirizzo personalizzato con il tuo marchio, una solida sicurezza e la possibilitÃ  di crescere, senza sorprese sui rinnovi.

Pronto all'uso in pochi minuti.

Nessun grattacapo tecnico. Che il tuo dominio sia con Hostinger o meno, attivare la tua casella di posta richiede solo pochi clic e la tua prima email professionale Ã¨ pronta per essere inviata.

Gli elementi essenziali, trattati

Filtro antispam, autenticazione email, accesso da dispositivi mobili e strumenti di scrittura basati sull'intelligenza artificiale: tutto integrato. CosÃ¬ puoi concentrarti sulla tua attivitÃ , non sulla tua casella di posta.

Confronto diretto

Confronta prezzi e caratteristiche in un colpo d'occhio.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Prezzo di partenza per casella postale*

Starts at 0,39 â‚¬/mese
1 dollaro al mese

Dominio libero

Yes
No

Spazio di archiviazione per casella postale

10GB-50GB
5GB-100GB

Alias di posta elettronica

Fino a 30
Fino a 30

Regole di inoltro

Yes
Yes

Risponditori automatici

Yes
Yes

Protezione da spam e virus

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Scopri chi ha aperto le tue email

Tutti i piani
No

Interazioni via e-mail

Yes
No

FunzionalitÃ  dell'IA

SÃ¬, assistente IA, scrittura IA, ricerca intelligente e riassunti
SÃ¬, assistente IA

E-mail dell'agente

Yes
No

Assistenza clienti

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat.
24/7 email; chat su piani a pagamento

Punteggio della recensione su Trustpilot

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
Inizia

*Data di confronto: 1 giugno 2026.

Scopri perchÃ© oltre 5 milioni di proprietari di siti web scelgono Hostinger.

Non fidatevi solo della nostra parola: ecco cosa dicono le persone che hanno utilizzato i servizi di email aziendale di Hostinger sulla loro esperienza.

Simos

Review provider

Utilizzo Hostinger da piÃ¹ di un anno e ne sono estremamente soddisfatto. Oltre alla loro professionalitÃ  generale, il servizio di posta elettronica Ã¨ davvero fantastico: affidabile, facile da configurare e perfetto per la comunicazione professionale.

Bob Stewart

Review provider

Il servizio di Hostinger ha tutto ciÃ² di cui ho bisogno per email e dominio, con le funzionalitÃ  giuste e un prezzo equo. Altri servizi di hosting affermano di essere i migliori, ma ti sommergeranno con procedure complesse e strategie di marketing aggressive.

OASK Publishers

Review provider

Utilizzo i servizi di posta elettronica di Hostinger per le comunicazioni aziendali e, nel complesso, l'esperienza Ã¨ stata fluida e affidabile. La procedura di configurazione Ã¨ stata semplice e la connessione di indirizzi email con dominio personalizzato Ã¨ stata facile, anche senza competenze tecniche avanzate.

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Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto

Annulla in qualsiasi momento

Assistenza in italiano 24/7

Piano di 48 mesi
87% di sconto
Starter
Ideale per: imprenditori individuali
2,99â‚¬
0,39â‚¬/mese
Scegli il piano
Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 1,59 â‚¬/mese per un periodo di 48 mesi.
1 casella di posta inclusa
5 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
5 regole di inoltri
5 alias email

Vantaggi:

Agentic Mail
Popolare
75% di sconto
Standard
Ideale per: piccole imprese pronte a scalare
3,99â‚¬
0,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 2,79 â‚¬/mese per un periodo di 48 mesi.
1 casella di posta inclusa
20 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
20 regole di inoltri
10 alias email

Vantaggi:

Cerca, rispondi, riassumi e scrivi â€“ tutto con gli strumenti AI â€“ illimitato
Vedi chi ha aperto le tue email
Risposte email intelligenti basate sull'AI
Risposte automatiche
Agentic Mail
67% di sconto
Premium
Ideale per: team che scalano
5,99â‚¬
1,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 3,99 â‚¬/mese per un periodo di 48 mesi.
1 casella di posta inclusa
50 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
50 regole di inoltri
30 alias email

Vantaggi:

Dominio gratuito per 1 anno
Tieni traccia dei click sui link e delle aperture dei file
Cerca, rispondi, riassumi e scrivi â€“ tutto con gli strumenti AI â€“ illimitato
Vedi chi ha aperto le tue email
Risposte automatiche
Agentic Mail
87% di sconto
Starter
Ideale per: imprenditori individuali
2,99â‚¬
0,39â‚¬/mese
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Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 1,59 â‚¬/mese per un periodo di 48 mesi.
1 casella di posta inclusa
5 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
5 regole di inoltri
5 alias email

Vantaggi:

Agentic Mail
Popolare
75% di sconto
Standard
Ideale per: piccole imprese pronte a scalare
3,99â‚¬
0,99â‚¬/mese
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Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 2,79 â‚¬/mese per un periodo di 48 mesi.
1 casella di posta inclusa
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Vantaggi:

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Agentic Mail
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Premium
Ideale per: team che scalano
5,99â‚¬
1,99â‚¬/mese
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Protezione da spam, virus e phishing
Accedi all'email su qualsiasi app o dispositivo
Tieni traccia di tutte le attivitÃ  della casella di posta con i registri di controllo
Mantieni i dati al sicuro con la crittografia end-to-end
Migra facilmente le tue email
Imposta le risposte automatiche quando sei assente
Inoltra le email a qualsiasi altro indirizzo email
Intercetta le email inviate a indirizzi errati
Webmail veloce, pulita e facile da usare
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Intercetta le email inviate a indirizzi errati
Webmail veloce, pulita e facile da usare

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Porta con te la tua casella di posta

Devi passare da un altro fornitore email? Con Kodee, il tuo assistente di posta AI, puoi trasferire email, cartelle e contatti quasi istantaneamente.
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Hostinger Mail rispetto ad altri provider di hosting email

Hostinger Mail vs GoDaddy Email

Hostinger vs GoDaddy (hosting)

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