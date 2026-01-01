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Deepseek Harness

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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
全球数据中心
每周免费备份
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1 Gbps 网络速度
公共 API
AI Web终端
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

更智能的工作流程，进行更深入的分析

Deepseek Harness 是一个开源框架，每个功能都是一个插件，模型、工具、技能甚至其他编码代理都可以互换和重新组合，让您完全控制人工智能代理的构建和运行方式，而无需触及核心。

在VPS上运行Deepseek Harness可让您保持对资源的完全控制，同时使容量适应项目需求。此设置支持多种分析的一致性能，并更易于随着时间的推移安全地管理工作负载。
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为您的 Deepseek Harness 代理提供专用资源，以您需要的性能和控制运行更繁重的工作负载。

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使用恶意软件扫描器捕获任何恶意文件。利用 DDoS 防护和内置防火墙保护您的服务器。使用专用 IP 地址控制您的网站访问权限。

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一流的表现

您的服务器将采用 AMD EPYC 处理器和 NVMe SSD 存储，并提供 300 Mb/s 的带宽以满足您的需求。如果您需要更多 VPS 资源，只需点击几下即可随时升级。

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完全掌控，并留有退路。

根据需要为您的 Deepseek Harness 配置完全根访问权限。在进行任何重大更改之前，请拍摄免费的手动快照。如果有的话，请使用最新的免费自动备份恢复您的数据。

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Gad Iradufasha
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我对 Hostinger 的 VPS 主机非常满意！他们的正常运行时间始终一流，确保我的网站顺畅地运行。每次我需要帮助的时候，他们的技术支持团队总是快速响应、专业度高，真诚地为我提供帮助。

Maxim Shishkin
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如果AI无法解答你的问题，还有Hostinger AI聊天机器人+人工聊天，让一切都非常顺利。哦，他们的VPS简直棒极了，没有上下波动。感谢开发团队和其他相关人员。继续加油🚀

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终于找到一家做得不错的 VPS 主机公司了！价格合理。优秀的门户网站，尊重用户的时间。无缝备份。良好的支持。真的非常可靠。

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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

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非常感谢Carla帮我完成Hostinger VPS N8N升级。她专业且知识储备充足，再次感谢Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它能始终运行良好，速度快又稳，从不宕机，从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营得很好，我对他们提供的服务非常满意。不像其他一样提供优质 VPS 设置和价格方案的公司那样收费昂贵。

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Deepseek Harness VPS常见问题解答

获取有关 Deepseek Harness 服务的常见问题解答。
DeepSeek Harness 是一个开源的代理工具，为 AI 代理提供基于插件的运行时，特别是用于编码和自动化工作流。在 VPS 上，您可以运行其 Web 或终端 UI,连接 DeepSeek 等 LLM 提供商，并编排插件以完成代码编辑、项目重构、数据处理和其他代理驱动工作流等任务。
在VPS上运行DeepSeek Harness可让您的代理环境始终保持打开状态，因此即使笔记本电脑脱机，长时间运行的任务和后台工作流也可以继续。VPS还可将您的配置、插件和工作空间集中到一个可访问的位置，如果您想从多个设备访问线束或通过安全连接与队友协作，此功能非常有用。
使用VPS,您通常具有root或sudo访问权限，因此您可以控制整个DeepSeek Harness堆栈：Node.js版本、环境变量、防火墙规则、进程管理器和存储布局。您可以管理来自Git源的插件，连接自定义工具和模型端点，并使用shell、cron、Docker或其他与您的工作流相匹配的编排工具围绕线束编写系统级自动化脚本。
VPS 非常适合 DeepSeek Harness,因为您可以选择与您的代理工作负载相匹配的 CPU、内存和磁盘配置文件，并随着使用量的增长而扩展它们。您可以使用 systemd 或 Docker 等工具保持对线束过程的监督，使用快照和备份进行恢复，并将服务器放置在靠近模型端点的区域，以最大限度地减少 API 调用的延迟。
这种设置非常适合开发人员、数据从业人员和想要持久共享的人工智能线束用于编码和自动化项目的小规模团队，也适合经常从多台机器工作、需要可再现环境进行实验或希望托管可定制代理工作区(可随着插件和新工作流随时间演变)的超级用户。

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