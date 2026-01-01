VPS 非常适合 DeepSeek Harness,因为您可以选择与您的代理工作负载相匹配的 CPU、内存和磁盘配置文件，并随着使用量的增长而扩展它们。您可以使用 systemd 或 Docker 等工具保持对线束过程的监督，使用快照和备份进行恢复，并将服务器放置在靠近模型端点的区域，以最大限度地减少 API 调用的延迟。