Deepseek Harness
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Deepseek Harness 所需的一切
高级别安全等级
使用恶意软件扫描器捕获任何恶意文件。利用 DDoS 防护和内置防火墙保护您的服务器。使用专用 IP 地址控制您的网站访问权限。
一流的表现
您的服务器将采用 AMD EPYC 处理器和 NVMe SSD 存储，并提供 300 Mb/s 的带宽以满足您的需求。如果您需要更多 VPS 资源，只需点击几下即可随时升级。
完全掌控，并留有退路。
根据需要为您的 Deepseek Harness 配置完全根访问权限。在进行任何重大更改之前，请拍摄免费的手动快照。如果有的话，请使用最新的免费自动备份恢复您的数据。
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Deepseek 您可以依赖的线束
我对 Hostinger 的 VPS 主机非常满意！他们的正常运行时间始终一流，确保我的网站顺畅地运行。每次我需要帮助的时候，他们的技术支持团队总是快速响应、专业度高，真诚地为我提供帮助。
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢Carla帮我完成Hostinger VPS N8N升级。她专业且知识储备充足，再次感谢Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它能始终运行良好，速度快又稳，从不宕机，从不崩溃。
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