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一键式 OpenClaw
30 天退款保障
24小时全天候支持
随时取消
适用于个人和企业
面向开发人员和系统管理员
资源
适用于个人和企业
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您的专属AI智能助手。私密、全天候在线，60秒即可上线。
立即设置
OpenClaw 安装极其简便，让每个人都能轻松使用 AI 代理。无需专业术语，无需复杂操作，即可快速开启您的自动化之旅。
零维护
托管式 OpenClaw 负责所有安全、更新和备份工作。您的 AI 代理可以全天候 24/7 持续运行，无需任何人工干预。
内置工具
OpenClaw 具备轻松入门所需的一切——人工智能模型、网页浏览和智能邮箱，全部内置。
OpenClaw 与 Hostinger 的比较
OpenClaw Hostinger 常见问题解答
我需要任何技术知识才能设置 OpenClaw 吗？
完全不会。OpenClaw 一键部署专为从未接触过服务器的用户设计。我们的一键部署功能可处理从服务器环境到 AI 配置的整个安装过程。只需选择您的方案，点击部署，您的个人 AI 助手即可在几分钟内上线。无需编码，无需命令行，也无需复杂的控制面板。
AI积分是如何运作的？我需要设置外部账户吗？
您的AI积分已预先集成，开箱即可使用。与标准的OpenClaw设置不同，您无需在OpenAI或Anthropic等AI提供商处创建帐户、生成API密钥或进行任何技术配置。只需通过Hostinger控制面板购买积分，您的助手即可立即启动。需要更多积分时，只需直接从同一控制面板充值即可——就是这么简单。
我的数据是否私密安全？
当然。每个 OpenClaw 实例都在其独立的隔离环境中运行，这意味着您的数据和对话与其他用户完全隔离。我们对每个容器进行严格锁定，以防止未经授权的访问或外部更改，并且每个实例都默认配备一个定制的、高度复杂的安全网关。您无需自行配置任何内容，即可获得专业级的安全保护。
一键运行 OpenClaw 和在 VPS 上运行 OpenClaw 有什么区别？
使用 VPS，您可以获得完整的 root 权限和对服务器的完全控制权——但这同时也意味着您需要负责设置、更新和安全。一键式 OpenClaw 可以消除所有这些复杂性。我们负责基础设施，确保您的实例始终运行在最新的稳定版本上，并添加额外的安全层——因此您可以完全专注于使用您的 AI 助手，而无需管理服务器。如果您是一位需要完全自定义的开发者，我们的VPS OpenClaw 方案更适合您。
OpenClaw 到底能做什么？
OpenClaw 是您的个人 AI 助手，它全天候 24 小时工作，即使您的笔记本电脑处于关闭状态。您可以将其连接到您常用的即时通讯应用，例如 WhatsApp、Telegram、Slack 和 Discord，并用它来自动化日常任务、管理跨平台对话、处理销售线索、运行浏览器自动化程序等等。您可以把它想象成一位永不眠、随时准备提供帮助的数字团队成员。