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一键式 OpenClaw

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随时取消

24个月
最热门
立减73%
自托管 OpenClaw
CNY 152.99
CNY 41.99 /月
以 CNY 83.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

适用于个人和企业

一个完全托管的解决方案，用于运行 AI 代理，无需设置、无需维护，也无需处理任何基础设施。
开箱即用
OpenClaw CLI 访问权限
零维护
内置 Telegram 和 WhatsApp 配对
内置AI访问权限
内置网络搜索
预配置的代理电子邮件
内置安全性能
立减63%
OpenClaw VPS
CNY 178.99
CNY 65.99 /月
以 CNY 109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

面向开发人员和系统管理员

为需要完全 root 权限、完全控制和自定义配置的用户提供的自管理 VPS 设置。
预装模板
完全根访问权限和终端访问权限
内置AI访问权限
内置网络搜索

资源

2 vCPU
8 GB 内存
100 GB NVMe
8 TB 带宽
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

您的专属AI智能助手。私密、全天候在线，60秒即可上线。

立即设置

OpenClaw 安装极其简便，让每个人都能轻松使用 AI 代理。无需专业术语，无需复杂操作，即可快速开启您的自动化之旅。

零维护

托管式 OpenClaw 负责所有安全、更新和备份工作。您的 AI 代理可以全天候 24/7 持续运行，无需任何人工干预。

内置工具

OpenClaw 具备轻松入门所需的一切——人工智能模型、网页浏览和智能邮箱，全部内置。

OpenClaw 与 Hostinger 的比较

Hostinger 的 OpenClaw 与竞争对手有何不同？我们专注于简洁易用，让您在几秒钟内即可享受 AI 智能代理带来的便利。
Hostinger
其他提供商

部署速度

立即准备就绪。
手动安装和环境设置。

技术复杂性

所有功能开箱即用。
需要 API 密钥和手动配置。

人工智能积分

已预装人工智能积分。
需要外部API账号。

代理管理

易于使用的可视化界面，用于管理人工智能代理和工作流程。

30天退款保证

如果您对产品不完全满意，可在购买后 30 天内申请退款。退款流程便捷无风险。更多信息，请查看我们的退款政策（可能存在例外情况）。

OpenClaw Hostinger 常见问题解答

查找有关我们一键式 OpenClaw 的最常见问题的答案。

我需要任何技术知识才能设置 OpenClaw 吗？

完全不会。OpenClaw 一键部署专为从未接触过服务器的用户设计。我们的一键部署功能可处理从服务器环境到 AI 配置的整个安装过程。只需选择您的方案，点击部署，您的个人 AI 助手即可在几分钟内上线。无需编码，无需命令行，也无需复杂的控制面板。

AI积分是如何运作的？我需要设置外部账户吗？

您的AI积分已预先集成，开箱即可使用。与标准的OpenClaw设置不同，您无需在OpenAI或Anthropic等AI提供商处创建帐户、生成API密钥或进行任何技术配置。只需通过Hostinger控制面板购买积分，您的助手即可立即启动。需要更多积分时，只需直接从同一控制面板充值即可——就是这么简单。

我的数据是否私密安全？

当然。每个 OpenClaw 实例都在其独立的隔离环境中运行，这意味着您的数据和对话与其他用户完全隔离。我们对每个容器进行严格锁定，以防止未经授权的访问或外部更改，并且每个实例都默认配备一个定制的、高度复杂的安全网关。您无需自行配置任何内容，即可获得专业级的安全保护。

一键运行 OpenClaw 和在 VPS 上运行 OpenClaw 有什么区别？

使用 VPS，您可以获得完整的 root 权限和对服务器的完全控制权——但这同时也意味着您需要负责设置、更新和安全。一键式 OpenClaw 可以消除所有这些复杂性。我们负责基础设施，确保您的实例始终运行在最新的稳定版本上，并添加额外的安全层——因此您可以完全专注于使用您的 AI 助手，而无需管理服务器。如果您是一位需要完全自定义的开发者，我们的VPS OpenClaw 方案更适合您。

OpenClaw 到底能做什么？

OpenClaw 是您的个人 AI 助手，它全天候 24 小时工作，即使您的笔记本电脑处于关闭状态。您可以将其连接到您常用的即时通讯应用，例如 WhatsApp、Telegram、Slack 和 Discord，并用它来自动化日常任务、管理跨平台对话、处理销售线索、运行浏览器自动化程序等等。您可以把它想象成一位永不眠、随时准备提供帮助的数字团队成员。

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